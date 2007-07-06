У справі про загибель Чорновола з`явилися нові факти

Результати комплексної експертизи в справі про загибель лідера Народного Руху В`ячеслава Чорновола свідчать, що КамАЗ, у який врізалася Toyota Чорновола, під час зіткнення стояв на місці.

Про це повідомляє газета "Комерсант-Україна".

Як зазначає видання, висновок про те, що вантажівка в момент зіткнення знаходилась "у статичному положенні", побічно підтверджує свідчення водія КамАЗу Володимира Куделі, який стверджує, що, почавши розворот, побачив світло фар автомобіля, який наближається, зупинив вантажівку і вибіг, щоб "помахати і зупинити машину".

Крім того, слідство активізувало роботу зі збору інформації щодо осіб, які можуть бути причетними до організації спецоперації з усунення Чорновола, зокрема її можливого координатора Івана Шолома, пише видання. Слідство цікавлять абсолютно всі відомості про нього, починаючи із самого народження.

Як відомо, після загибелі лідера НРУ Шолом виїхав у Волинську область, де через певний час помер – за офіційною версією, від серцевого нападу під час запою.

Водночас, слідство підозрювало, що він був отруєний. Токсикологічна експертиза ексгумованого тіла показала, що Шолом помер від ішемічної хвороби серця, однак у його організмі були знайдені важкі метали понад припустимі норми. Слідство так і не встановило, яким чином ці речовини потрапили в його організм.

Тим часом, слідство не виключає і версію можливої причетності до організації загибелі Чорновола російських спецслужб. У матеріалах справи містяться свідчення колишнього офіцера російських спецслужб, згідно яким до організації загибелі Чорновола можуть бути причетні "окремі керівники Росії".

За інформацією видання, до перевірки цієї інформації підключений Інтерпол – уже кілька місяців свідчення колишнього співробітника КДБ перевіряють російські правоохоронні органи.

Чорновіл і його водій Євгеній Павлов загинули 25 березня 1999 року в автокатастрофі – Toyota зіштовхнулася із навантаженим КамАЗом на трасі Бориспіль-Золотоноша.

26 березня тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко заявив, що "версія замаху на В`ячеслава Чорновола як причина його смерті навіть не розглядалася".

Справа про загибель Чорновола двічі закривалася. Востаннє вона було поновлена в квітні 2005 року, після того як депутати від НРУ звернулися з відповідним проханням до президента Віктора Ющенка.

Висновки попередніх експертиз, проведених у рамках розслідування справи, містили низку протиріч – починаючи з того, що КамАЗ під час зіткнення "рухався по закругленій траєкторії, виконуючи маневр розвороту" і до протилежної думки.

Підсумкова експертиза проводилася фахівцями Інституту судових експертиз у Кракові. Були переперевірені всі технічні параметри й обставини ДТП, а також дії його учасників.

Українська правда