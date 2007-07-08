Корвет „Тернопіль” повернувся до Севастополя після „Активних зусиль”

Вчора до Севастополя повернувся корвет Військо-Морських Сил України „Тернопіль”, який протягом майже двох останніх місяців у Середземному морі брав участь в антитерористичній операції НАТО „Активні зусилля”.

Як передає кореспондент УНІАН, корабель під час патрулювання подолав 7 тисяч 868 морських миль, а загалом за період плавання з 10 травня – більш як 10 тисяч морських миль.

У церемонії зустрічі корвета взяли участь члени Військової ради українських ВМС на чолі з командувачем віце-адміралом Ігорем ТЕНЮХОМ, заступник представника Президента України в АРК Криму Вадим КРОП’ЯВКО, представники ветеранської громадськості.

І.ТЕНЮХ високо оцінив дії українських моряків під час участі в операції “Активні зусилля”.

Маршрут патрулювання українського корвету проходив вздовж узбережжя Лівану, Сирії, Єгипту та інших країн Середземноморського басейну. В ході виконання завдань операційними офіцерами корвету “Тернопіль” на маршруті патрулювання було опитано 143 цивільних судна, з яких 21 - за розширеною схемою.

З 9 липня корвет „Тернопіль” братиме участь у навчаннях військово-морських сил “Сі Бриз-2007”, що триватимуть з 9 по 22 липня в північно-західній частині Чорного моря, а берегова фаза - в Одеській та Миколаївській областях.