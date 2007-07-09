Влітку Ющенко хоче здійснити свою давню мрію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час літньої відпустки планує з сім’єю спуститись на човні гірською річкою.

Про це він сказав в неділю в інтерв’ю телеканалу «Інтер».

«У мене, як у маленького хлопчика, є ідея – разом зі своєю родиною сісти у надувний човен і пропливти по гірській річці в західній Україні”, - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що зараз він «виношує цей план».

Президент зізнався, що про це він мріє вже понад 20 років. Він сподівається, що цього літа цю мрію вдасться реалізувати.

«Всі діти, починаючи від Тараса, заклопотані, яке весло треба, щоб було, який жилетик має бути... яку провізію треба брати”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент розповів про захоплення свого найменшого сина Тараса козацтвом. Розповідаючи йому про цей похід, В.ЮЩЕНКО зазначив: «Я Тарасу сказав, що це буде абсолютно козацький режим, так козаки ходили».

За словами В.ЮЩЕНКА, його доньки також готові до «козацького режиму». Зокрема, Софійка їде перед тим у пласт в гори. Буде там загартовуватися і навіть два дні перебуватиме без їжі.

«Я хотів би днів зо три провести разом з ними усіма, знайти місце у графіку свого робочого літа”, - наголосив Президент України.