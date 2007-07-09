В Азовському морі зникла яхта з трьома членами екіпажу

В Азовському морі шукають яхту "Пілігрим" з трьома членами екіпажу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, учора ввечері до МНС надійшла інформація про те, що під час проведення вітрильної регати на Азовському морі, присвяченої 75-річчю Донецькій області (організатор проведення регати яхт-клуб "Іллічівець" металургійного комбінату ім. Ілліча, м.Маріуполь), на етапі переходу від коси Обіточна (Запорізька область) до мису Казантип (АР Крим) в пункт призначення (бухта Татарська) у визначений час не прибула яхта "Пілігрим" (порт припису - Маріуполь) з трьома членами екіпажу. Всього у змаганнях брали участь 14 яхт.

Станом на сьогодні організовано проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 5 од. плавзасобів, вертоліт, 15 од. техніки та 200 осіб.