Київрада заборонила скандальне будівництво на Березняківській

Київська міська рада скасувала рішення про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю Будівельній компанії «Кроун» для будівництва житлового будинку на вул. Березняківській, 12 у Дніпровському районі, де було побито місцевих жителів, які виступали проти будівництва.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийнято сьогодні депутатами Київради, зважаючи на численні скарги громадян та керуючись законодавством України.

Депутати вирішили запропонувати компанії «Кроун» надати згоду на розірвання договору оренди земельної ділянки за зазначеною адресою. У випадку, якщо будівельна компанія відмовиться від розірвання договору або не надасть відповідь у встановлений законом термін, Головне управління земельних ресурсів має забезпечити підготовку та подання позову про розірвання договору оренди землі до Господарського суду Києва.

Згідно з рішенням, ділянку площею 0,4 га на Березняківській, 12 буде включено до зони скверів Дніпровського району і відповідні зміни буде внесено до Програми розвитку зеленої зони столиці.

Також депутати відмінили рішення Київради від 11 жовтня 2005 року про передачу ТОВ «Граніт-Плюс» земельної ділянки під забудову житловим будинком на вул. Білоруській, 36а у Шевченківському районі Києва.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ після побиття мешканців, що проживають поблизу будівництва на Березняківській, 12, особисто відвідав цей будмайданчик. На зустрічі з киянами того дня він пообіцяв, що рішення про відведення землі за цією адресою буде відмінено, і у його присутності на виділеній компанії «Кроун» земельній ділянці було розпочато будівництво дитячого майданчика.

Довідка УНІАН. 29 травня 2003 року Київська міська рада прийняла рішення про передачу будівельній компанії «Кроун» для будівництва житлового будинку із вбудованими приміщеннями соціальної сфери та підземним паркінгом на вул. Березняківській, 12 у Дніпровському районі земельної ділянки площею 0,38 га. Землю було передано в оренду на 5 років.