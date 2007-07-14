Президент України Віктор ЮЩЕНКО та представники великого бізнесу підписали Меморандум про співпрацю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Меморандум про співпрацю підписано за результатами зустрічі В.ЮЩЕНКА з представниками великого бізнесу, що відбулася 4 липня 2007 року.

“Прийняття Меморандуму засвідчило, що Президент України та великий бізнес дійшли спільної точки зору з цілого ряду ключових питань покращання бізнес-клімату в країні і готові до подальшої співпраці”, - йдеться у повідомленні прес-служби.

Враховуючи важливість питань, порушених у Меморандумі, Президент України направив цей документ до Кабінету Міністрів з пропозицією розробити в місячний термін заходи з його реалізації та інформувати про їх виконання.

У Меморандумі відзначається стабільність економічної ситуації в країні. Водночас висловлюється стурбованість у зв`язку із гальмуванням структурних реформ, що стримує розвиток економіки. З метою прискорення цих реформ у документі зафіксовано необхідність об`єднання зусиль глави держави та бізнесу за ключовими напрямами.

У податковій сфері це, насамперед, прийняття Податкового кодексу, який має забезпечити зниження податкового тиску (зокрема ставки ПДВ до 17%), запровадження інвестиційно-інноваційного податкового кредиту, механізмів спрощеного відшкодування ПДВ для великих експортерів та інвесторів, які є сумлінними платниками податків, податкових стимулів енергозбереження, збереження таких стимулів для технопарків, підвищення стимулюючої ролі амортизації, податкове стимулювання фінансового лізингу). У сфері соціальних податків у Меморандумі задекларовано сприяння зменшенню навантаження на фонд оплати праці, запровадження єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та ін.

Велику увагу в Меморандумі приділено питанням налагодження стабільної роботи ринку енергоресурсів, в тому числі шляхом сприяння запровадженню механізму прозорих цін на енергоресурси відповідно до світової кон`юнктури, ефективного використання можливостей вільного доступу до газо-, нафтотранспортних та електричних мереж, вільних потужностей з транспортування енергоносіїв, законодавчого врегулювання питань формування засад функціонування ринку природного газу та ін.

У сфері забезпечення стабільності товарних ринків Президент України та представники великого бізнесу засвідчили свої наміри добиватися прогнозованості і передбачуваності державного регулювання товарних ринків, особливо у сфері ціноутворення, ліцензування, квотування, мінімізації адміністративного регулювання цін, недопущення антиконкурентних узгоджених дій операторів ринків, спрощення митних процедур для сумлінних експортерів та імпортерів.

У сфері дотримання прав власності передбачено об`єднати зусилля щодо законодавчого врегулювання діяльності акціонерних товариств, запровадження міжнародних принципів корпоративного управління, вдосконалення регулювання депозитарної діяльності, встановлення кримінальної відповідальності осіб, причетних до недружніх актів поглинання суб`єктів господарювання, сприяння судовій реформі, інших важливих напрямів інституційних перетворень.

Окрему увагу в Меморандумі приділено питанням розвитку партнерства держави і приватного сектору шляхом активної участі великого бізнесу в розробці й реалізації стратегічних національних проектів (насамперед, у сфері науки, освіти, технологій, охорони здоров`я, інфраструктури), нормативно-правового врегулювання питань запровадження ефективних механізмів такого партнерства.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО 4 липня провів зустріч з представниками великого національного бізнесу. Головними темами зустрічі стали податкова реформа та процес підготовки проекту нового Податкового кодексу, ситуація із дотриманням прав власності, проблема поширення рейдерства.

За результатами діалогу було прийнято рішення щодо проведення таких зустріч щоквартально.