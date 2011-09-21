Королевська: якщо кінь здох – з нього потрібно злізти

Без підтримки держави, без правильної системної стратегії, без чітко позначеної мети, інновації в нашій країні з мертвої точки не зрушаться. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва, народний депутат (фракція «БЮТ – Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА під час круглого столу «Інновації в Україні: пропозиції щодо державної політики», організованого спільно з представництвом Єврокомісії в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, за її словами, «якщо кінь здох – з нього потрібно злізти, кажуть індійці Дакоти. І ми маємо розуміти, що, якщо державна інноваційна політика є неефективною, якщо за останні роки кількість інноваційних підприємств, кількість впроваджених інновацій скорочується високими темпами, то потрібно знайти в собі сили визнати, що необхідно сформувати нову програму з новими підходами, а не шукати можливості воскресити мертвого коня».

Як заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА, для того щоб прискорити інноваційні процеси в Україні, необхідно реалізувати ряд першочергових заходів. «Це – розробка єдиної інноваційної політики, яка була б для країни зрозумілою дорожньою картою. Коли підприємці самі собі розробляють інноваційну політику, виходячи із заданих умов, коли держава намагається імітувати колосальну інноваційну діяльність, а в результаті кількість інноваційних підприємств з кожним роком скорочується, необхідне об`єднання зусиль держави і бізнесу для досягнення кінцевої мети», - сказала вона.

Невідкладною мірою у сфері інноваційної політики народний депутат вважає перехід на використання системи прискорених амортизаційних відрахувань, які, за словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, по суті є безпроцентною позикою підприємствам для освоєння новітньої техніки. «Якщо у нас амортизація є податком, а не стимулом, то інновації теж стають додатковим податком для підприємств. У результаті, підприємства втрачають можливості для того, щоб перейти на інший рівень інноваційного розвитку», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова парламентського комітету звернула увагу учасників круглого столу на необхідність вводити пільгове оподаткування витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки (НЛДКР). «Без таких стимулів, без заохочення наукоємкого бізнесу, ми не отримаємо інноваційних результатів. Без залучення малого і середнього бізнесу до науково-технічного прогресу так, як це відбувається у всіх європейських країнах, державна політика сама по собі реалізовуватися не буде. На жаль, всі перспективи і всі можливості для переходу на новий інноваційний рівень з`їдає колосальна частка корупції, що присутня при фінансуванні державою інноваційних процесів», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

З погляду політика, необхідно виробити механізм стимулювання співпраці університетської науки з компаніями, що виробляють наукоємку продукцію. «Без цього ми не зможемо подолати провалля між реальною економікою і прогресивними розробками вчених. Наука у нас часто розробляє цікаві речі, але інструментів впровадження цих розробок немає», - заявила депутат.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, при виконанні цих умов, в України є всі можливості наздогнати, а за деякими напрямами і перегнати розвинені промислові країни в інноваційній політиці.

*** Круглий стіл «Інновації в Україні: пропозиції щодо державної політики» організовано Комітетом ВР з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва в рамках проекту «Вдосконалення стратегій, політики і регулювання інновацій в Україні», який фінансується Європейським Союзом.