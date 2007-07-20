Розпочався Фестиваль історичного фехтування та слов’яно-варязької культури

У селі Шестовиця поблизу Чернігова розпочався VII Міжнародний фестиваль історичного фехтування та слов’яно-варязької культури „Коровель-2007”.

Як розповів кореспонденту УНІАН голова оргкомітету фестивалю Геннадій ОБУШНИЙ, поблизу найбільшого поселення варягів часів Київської Русі зустрінуться представники клубів історичного фехтування з України, Росії та Білорусі. „Минулого року були презентовані 60 клубів історичного фехтування, цього року очікується ще більше. Всього має бути тільки учасників фестивалю 500 осіб”, - зазначив він.

Як уточнив Г.ОБУШНИЙ, захід проводить Чернігівська федерація історичного фехтування за підтримки місцевої влади.

Учасники цьогорічного фестивалю протягом 4 днів відтворюватимуть атмосферу епохи розквіту Київської Русі (ІХ-ХІІ століття). У програмі заплановані виступи менестрелів, бої у номінаціях „щит-меч” і „меч-меч”, турніри лучників і метальників, групові бої, екскурсія у табір археологів та інше.

Фестиваль „Коровель-2007” триватиме до 22 липня.