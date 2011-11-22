Командувач ВМС задоволений підсумками року

У 2011 році закладені основи поетапного реформування та розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, на цьому наголосив командувач ВМС ЗС України адмірал Віктор МАКСИМОВ під час виступу на розширеному засіданні Військової ради флоту, яка розглянула результати діяльності ВМС у 2011 навчальному році та основні завдання органів військового управління, сил (військ) на 2012 рік.

«Нами опрацьовані, а начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України затверджені завдання Військово-Морським Силам за ситуаціями застосування Збройних Сил України. На цьому підґрунті визначені необхідні бойові можливості та перспективна структура ВМС до 2017 року, розподіл бойового складу за перспективним функціональним призначенням. Визначені конкретні заходи на шляху створення сучасного флоту, спроможного адекватно реагувати на існуючі виклики та загрози національній безпеці держави з морського напрямку», - зазначив командувач.

Як додав керівник ВМС, в межах виділеного фінансового ресурсу флотом проведені заходи з відновлення технічної готовності корабельного складу, озброєння та військової техніки, що дозволило в повному обсязі виконати завдання бойової підготовки, забезпечити участь визначеного комплекту сил (військ) у заходах міжнародного військового співробітництва.

Водночас, як наголосив адмірал, зроблено перші кроки на шляху технічного переоснащення флоту. «Завдяки безпосередній підтримці Президента України - Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, 17 травня поточного року закладено перший корпус перспективного багатоцільового корвета. Цей корабель стане основою майбутнього бойового складу флоту. Прийнята на озброєння нова радіолокаційна станція “Дельта”, плануємо вже наступного року встановити перші її зразки на берегових постах спостереження. На великому десантному кораблі «Костянтин Ольшанський» тривають державні випробування оптико-електронної системи керування вогнем корабельної артилерії, яка розглядається як основна для проведення модернізації бойових кораблів», - зазначив В.МАКСИМОВ.

За словами адмірала, поточного року флот запланував конкретні шляхи вирішення проблем судноремонту. На його думку, максимального результату можливо досягти тільки завдяки поглибленню взаємодії з основними підприємствами суднобудівної галузі.

У свою чергу перший заступник командувача ВМС ЗС України віце-адмірал Юрій ІЛЬЇН наголосив, що позитивні зрушення спостерігаються за всіма, без винятку, напрямками роботи. Аналізуючи досягнення в бойовій підготовці флоту, віце-адмірал, зокрема, відзначив, що за підсумками навчального року підготовлено до виконання завдань за призначенням 27 кораблів і суден, 11 екіпажів морської авіації, проведено заходи з підготовки 7 корабельних тактичних груп, батальйонної тактичної групи військ берегової оборони - до ведення протидесантної оборони, морської піхоти - до висадки на необладнане узбережжя.

За оцінкою першого заступника командувача, найбільш вагомих результатів досягнуто у сфері міжнародного військового співробітництва. «Кораблі та підрозділи ВМС взяли участь у двох активаціях з'єднання БЛЕКСІФОР та 5 міжнародних навчаннях. Здійснено підготовку та сертифікацію роти морської піхоти, яка з липня 2011 року знаходиться на оперативному чергуванні в складі Бойової тактичної групи Європейського Союзу HELBROC», - зазначив Ю.ІЛЬЇН. За його словами, участь у міжнародних навчаннях дала змогу вдосконалити рівень бойової підготовки та набути навички спільного виконання завдань з підрозділами збройних сил інших держав.

У нараді також взяли участь голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України віце-адмірал Ігор КАБАНЕНКО, керівники військової прокуратури ВМС України, Управління військової контррозвідки СБУ, Кримського територіального управління Військової служби правопорядку ЗС України.