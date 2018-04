Аль-Каїда закликала вбивати зірок футболу

Бойовики "Аль-Каїди" розмістили на одному з екстремістських сайтів відеоролик із закликами до вбивства зірок футболу Девіда Бекхема, Вейна Руні і Тьєррі Анрі. У ролику світові футбольні знаменитості були оголошені "втіленням зла, яке згубно впливає на розуми молодих мусульман".

Зокрема, кадри, де зображений нападаючий збірної Англії і "Манчестер Юнайтед" Вейн Руні, супроводжуються написом: "Чому ти любиш негідників?". Під фотографією Девіда Бекхема, який нещодавно перейшов з мадридського "Реала" до "Лос-Анджелес Гелаксі", стоїть підпис: "Що ти робиш серед невдах?" Зображення колишнього нападаючого "Арсеналу" Тьєррі Анрі, який нині виступає за "Барселону", супроводжується написом: "Навіщо ти імітуєш пристрасть?".

Крім того, в ролику присутні заклики до вбивства американських співаків Пі Дідді і Джастіна Тімберлейка. За даними The News of the World, відео також було розміщене на популярному сервісі YouTube, де певний час було доступним для перегляду.

Лента.ру