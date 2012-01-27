Банкір скаржиться, що в нас фінансових експертів більше, ніж сантехників

Голова правління ВТБ Банку Вадим ПУШКАРЬОВ прогнозує, що курсової стабільності долара і євро, на відміну від гривні, цього року не буде.

Таку думку він висловив у рамках дослідницької програми Інституту Горшеніна «Світовий фінансовий ринок», результати якої були передані УНІАН.

«Курсової стабільності цього року не буде. По основній корзині валют, принаймні, по євро і долару», - сказав В.ПУШКАРЬОВ.

За його словами, це обумовлено такими світовими тенденціями, як очікування розвитку подій в Перській затоці, пов`язаних з Іраном, а також з тим, що відбувається сьогодні в Євросоюзі.

Експерт зазначив, що можна прогнозувати зміцнення китайського юаня. «Що стосується китайського юаня, на мій погляд, він матиме тенденцію до зміцнення, - але у ті мірі, в якій це буде необхідно і вигідно китайському уряду. Наявність сильної валюти - це не завжди добре для економіки, іноді девальвуюча зона грошової одиниці для економіки вигідніше, ніж валюта, що має велику вартість», - сказав В.ПУШКАРЬОВ.

Стосовно гривні експерт висловив стабільні курсові очікування, незважаючи на те, що буде дуже гостре бажання напередодні виборів в Україні спробувати «похитати гривню». «Але, я думаю, що сьогодні Національний банк достатньо жорстко дав зрозуміти, хто на валютному ринку господар. І тут у мене немає очікувань серйозних переміщень гривні у бік девальвації - принаймні, на глибину трьох кварталів», - сказав він.

Також, на думку В.ПУШКАРЬОВА, не варто непокоїтися через скупку валюти населенням України, що триває. «Паралельно зі скупкою йде і продаж, не можна сказати, що це односторонній процес. Хтось купує, хтось продає, хтось завозить, хтось вивозить - це дуже рухоме середовище. Немає нічого страшного, це нормальна ситуація, це валютний ринок, це життя. Ніяких різких потрясінь я не бачу. Так само, як необхідності додаткового введення якихось обмежувальних заходів. Принаймні, я не відчуваю, щоб Національний банк у нинішніх умовах щось екстравагантне готував», - сказав він.

Щодо того, що в рейтингу Біг-Мака, опублікованому журналом The Economist, українська валюта виявилася однією з найбільш недооцінених, і її реальний курс має бути в районі 4 грн. за долар, В.ПУШКАРЬОВ зазначив, що іноді зовнішні чинники спеціально створюються так, щоб держава мала сильну валюту, і в результаті була у програші. Як приклад він навів ситуацію, в якій постійно знаходиться євро і долар. Коли євро дуже міцний, це недобре для економіки Євросоюзу. Тому що в цьому випадку із задоволенням купуються товари виробництва США і Китаю. Тільки-но євро дешевшає - відразу збільшується купівельний попит на товари, вироблені в Європі. Коли починають на цих чинниках грати - це вищий пілотаж. Коли таким чином потрібно тримати країну або країни в дуже складному положенні, штучно забезпечуючи їм стабільність їх грошової одиниці і високу курсову вартість, занижуючи можливості реалізації промислового потенціалу країни. «Тому я не бачу нічого поганого у тому, що долар коштує 8 гривень. На мій погляд, якби він коштував ще трошки дешевше, для економіки це не було б погано», - сказав експерт.

Щодо можливої заборони на критику дій НБУ в ЗМІ, а також коментування курсу валют, В.ПУШКАРЬОВ зазначив: «У нас абсолютно всі розуміються на курсовій політиці і на політиці. Знаєте, напевно, у нас нація така. Чомусь у нас якісних експертів в області сантехніки набагато менше, ніж у банківській справі, у фінансовому світі. Чому ніхто так не оцінює стан у сільському господарстві, в охороні здоров`я? Там не цікаво і там треба відповідати за свої прогнози. А будь-яка людина, яка не завжди має навіть економічний диплом у кишені, називає себе експертом, видаючи при цьому абсолютно божевільні прогнози. Я не думаю, що Національний банк готуватиме якусь ініціативу з цього приводу, але до пророцтв на фінансовому ринку потрібно ставитися дуже уважно. У нас населення - це люди, які пройшли через декілька криз, декілька раптових девальвацій гривні. Тому непрофесіоналам треба було б притримувати язика», - вважає фінансист.