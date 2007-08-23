Чим загрожує Україні іпотечна криза в США

Ряд українських банків може перенести випуск єврооблігацій у зв`язку з несприятливою ситуацією, яка склалася на ринках запозичень.

Таку думку в бесіді з кореспондентом УНІАН висловила аналітик ринку облігацій ІК «Трійка Діалог Україна» Марія МАЙБОРОДА.

Вона зазначила, що зростання прибутковості єврооблігацій, безумовно, негативно впливає на банківську систему, «позбавляючи банки можливості дешевого рефінансування старих запозичень і джерела залучення нових». «Можливо, ряд банківських розміщень буде відкладений до вирішення ситуації на ринках запозичень», - вважає М.Майборода.

При цьому вона зазначила, що іноземні запозичення банків складають лише 23% від сукупних банківських активів, при цьому лише менше 40% цих позик короткострокові, але і вони більш ніж наполовину перекриваються вільними засобами банків на кореспондентських рахунках в НБУ.

«Головний ризик, на наш погляд, полягає в тому, що тривожні настрої на ринках, які розвиваються, внаслідок іпотечної кризи в США затягнуться, ситуація в Росії і Казахстані може посилитися, що, у свою чергу, може відштовхнути деяких інвесторів від регіону в цілому, включаючи і Україну», - підкреслила М.Майборода.

Як повідомляв УНІАН, криза в іпотечній галузі США, яка бере почало в сегменті subprime, до якого відносяться кредити, видані позичальникам з низьким рівнем кредитоспроможності, вже зробила негативний вплив на роботу великих гравців фінансового сектору.

Так, найбільший у Франції банк BNP Paribas заморозив засоби фондів Parvest Dynamic ABS, BNP Paribas ABS Euribor і BNP Paribas ABS Eonia на суму 1,6 млрд. євро (2,2 млрд. дол.), пославшись на проблеми американського іпотечного сектору subprime. Пізніше банк повідомив, що ризики збитків від кризи subprime обмежені, завіривши інвесторів в стабільності банку.

Американська банківська компанія і емітент кредитних карт Capital One Financial Corp оголосила, що закриє іпотечний підрозділ, куплений менше року тому, а ще дві компанії іпотечного сектору зробили спроби збільшити ліквідність на тлі зростання збитків.

Американський іпотечний кредитор Thornburg Mortgage Inc повідомив, що продав активи у області іпотеки вартістю 20,5 млрд. дол. і скоротив об`єм короткострокових позик на схожу суму, прагнучи зменшити ризик, пов`язаний з втратою доступу до короткострокових кредитних ринків.

Компанія Luminent Mortgage Capital Inc, яка здійснює інвестиції на ринку іпотеки, повідомила, що продасть 51% акцій з великою знижкою холдингу Arco Capital Corp, щоб укріпити своє фінансове становище.