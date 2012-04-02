ГПУ зацікавилась дорогими підручниками Хорошковської

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації ГПУ, відповідне доручення дано Державній фінансовій інспекції України.

Хід перевірки перебуває на контролі генерального прокурора України.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня "Наші гроші" з посиланням на "Вісник державних закупівель" повідомили, що 19 березня ДНУ "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" та Міносвіти уклали угоду про закупівлю підручників для 1 класу на суму 61,13 млн. грн. Торги проведено за неконкурентною процедурою закупівлі "в одного учасника" через те, що автори підручників мають право самостійно визначати видавництво, яке буде здійснювати видання його твору.

Як виявилося, ціна одного примірника склала 647 грн. Серед авторів підручника мати першого віце-прем`єра Ольга Назарівна Хорошковська. У Міносвіти ціну за ці підручники назвали обгрунтованою і роз`яснили, чому вони стільки коштують.

Усі підручники "рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України".

Після цього народний депутат від «Нашої України» Лілія Григорович повідомила, що направила депутатське звернення до генерального прокурора та голови Державної фінансової інспекції України щодо неефективного використання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України державних коштів під час друку підручників.

В свою чергу у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту пояснюють, що купують дорогі підручники через те, що вони є авторськими і друкуються малим тиражем.