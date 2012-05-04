Видавництво розбирається, хто підсунув дошкільнятам російські прапорці

Як повідомляє «Українська правда», про це йдеться у коментарі видавництва, надісланого редакції.

"На даний час ми вивчаємо питання щодо того, як стався недогляд при перевиданні книжки десятирічної давності", - зазначається у коментарі видавництва.

Нагадаємо, у "Великі хрестоматії для читання в дитячому садку", яку видало "Махаон-Україна", перший розділ "Мої улюблені вірші" проілюстрували зображенням з дітьми і російськими прапорами.

"Це перекладне видання, яке відмальоване російськими художниками. Ми готуємо тільки текстові плівки", - сказав «УП» заступник головного редактора видавництва "Махаон" Володимир Герман.

Як зазначається у коментарі, видавництво "Махаон-Україна" спеціалізується на перекладній літературі, але від початку свого існування видає твори українських письменників – Григора Тютюника, Василя Земляка, Павла Загребельного, Ліни Костенко, Євгена Гуцала, Дмитра Павличка. А торік зусиллями редакції була підготовлена збірка інтерв’ю Олеся Ульяненка "Олесь Ульяненко. Без цензури".

За п’ятнадцять років свого існування видавництво випустило тисячі назв книжок для дітей. Лише торік вийшло в світ у перекладі українською мовою понад п’ятдесят енциклопедій і майже сто двадцять перекладів художньої літератури.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат, лідер партії «За Україну!» В’ячеслав Кириленко заявив, що дітям в українських дитячих садках пропонують читанки, де на першій сторінці зображено малечу з російськими прапорцями. У зв’язку з цим В.Кириленко звернувся з запитом до міністра освіти Дмитра Табачника щодо ситуації із «Великою хрестоматією для читання в дитячому садку «Мої улюблені вірші».

«Ситуація просто абсурдна: дітям в українських дитячих садках пропонують читанки, де на першій сторінці – російський триколор. Малечі, яка лише починає формуватися як особистість, відразу пропонують прапор сусідньої держави, замість того, аби формувати почуття любові та патріотизму до України. Годі й дивуватися, що після таких підручників діти, народжені вже в незалежній Україні, можуть мати проблеми з ідентифікацією себе як українців», - підкреслив депутат.

В.Кириленко вимагає не допустити розповсюдження книжки з такою обкладинкою по українських закладах дошкільної освіти.