Україна - на межі "автомобільної війни"

Про це він заявив в інтерв'ю УНІАН, опублікованому на сайті "УНІАН-економіка".

«Росія вводить збір, і в цьому плані вона має право його вводити. Питання внутрішніх зборів не відносяться до інтеграційної теми», - сказав А.Слепньов.

При цьому він зазначив, що умови дії збору повинні відповідати міжнародним зобов'язанням РФ.

«Інша справа, що його параметри (збору – УНІАН) і всі інші питання, пов'язані з його введенням, повинні відповідати міжнародним зобов'язанням», - сказав міністр торгівлі ЄЕК

При цьому він підкреслив, що ще рано робити висновок про те, що введення такого збору йде урозріз з нормами договору про ЗВТ СНД, оскільки фактично є обмеженням торгівлі.

«Якщо хтось вважає, що це обмеження суперечить вимогам Зони вільної торгівлі, то, по-перше, треба спочатку побачити документ, по-друге, відповідним чином провести консультації. Ми поки що навіть не маємо затвердженого документа, тому будь-які коментарі із цього приводу не мають ніякого практичного підґрунтя», - зазначив А.Слепньов.

Він також підтвердив, що питання про введення утилізаційного збору РФ піднімали віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський і міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко в ході зустрічей з ним 27 серпня.

При цьому А.Слепньов зазначив, що у країн ЄЕП також є до України деякі питання з приводу торгівлі автомобілями.

«Так, це питання піднімалося. Ми обговорювали, як знизити негативний ефект від дії цього збору на взаємну торгівлю. Ми теж маємо занепокоєність стосовно підготовлюваних рішень української сторони, що стосуються торгівлі автомобільною продукцією. Наше завдання - досягти компромісу, щоб бар'єри тут не виникали», - заявив А.Слепньов.

Він також повідомив, що питання умов торгівлі автомобілями буде порушено серед інших у ході першого засідання «Діалогу з торгових питань», яке міністри торгівлі ЄЕП і України мають намір провести до кінця поточного року.

Нагадаємо, у червні українська Міжвідомча комісія із зовнішньої торгівлі ухвалила рішення про підвищення в Україні мит на імпортні автомобілі, проте документ ще не опублікований і не набув чинності.

За темою: Азаров - росіянам: Не змушуйте нас вводити санкції у відповідь

Як повідомляв УНІАН, в уряді України вважають, що введення Росією з 1 вересня утилізаційного збору на автомобілі, що поставляються на її територію, не узгоджується з нормами Договору про Зону вільної торгівлі СНД.

Також в уряді України вважають, що таке одностороннє рішення Росії суперечить Договору Євразійської комісії, згідно з яким, саме комісія є єдиним постійно діючим регулюючим органом Митного союзу і Єдиного економічного простору.

Нагадаємо, що Президент РФ Володимир Путін 29 липня підписав закон про введення в Росії утилізаційного збору на нові автомобілі, а також авто, що були у користуванні.

Згідно з новим законом, з 1 вересня 2012 року буде сплачуватися утилізаційний збір за кожен транспортний засіб, який як ввозиться до Росії, так і виготовлений на її території.

Виняток становитимуть особисті автомобілі біженців і переселенців при їх поверненні на батьківщину, машини дипломатів і членів їх родин, раритетні авто, тобто ті, з моменту випуску яких пройшло більше 30 років, а також автомашин, які ввозяться з держав - членів Митного союзу, а також транспортні засоби, поміщені під митну процедуру у вільній зоні на території Калінінградської особливої економічної зони (ОЕЗ) до 1 квітня 2016 року.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров 16 серпня заявив, що введення 30-процентного утилізаційного збору на автомобілі призведе до значного скорочення поставок українських автомобілів до Росії і навпаки.

Введення Російською Федерацією з 1 вересня утилізаційного збору на автомобілі призведе до подорожчання українських автомобілів у РФ на 10-12%, що негативно позначиться на роботі українського автопрому, вважає президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах.

«Наміри Російської Федерації ввести з 1 вересня цього року утилізаційний збір на ввезення українських автомобілів – легкових пасажирських, вантажних, автобусів – може завдати суттєвого удару по національному автовиробництву, зробити вітчизняні транспортні засоби неконкурентоздатними», - заявив А.Кінах.

Він підкреслив, що в 2011 році Україна виробила близько 98 тис. автомобілів різного типу, близько 30% з яких було експортовано до Росії.