СБУ затримала «жартівника», який «замінував» аеропорт, вокзал і супермаркети

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, сьогодні, 16 вересня, близько 11.00, на телефон оперативної служби «102» надійшло анонімне повідомлення про те, що в приміщенні Львівського аеропорту ім. Данила Галицького закладено вибуховий пристрій.

У результаті проведення оперативних заходів, особу, яка повідомила про «замінування» аеропорту, було затримано.

В управлінні СБУ у Львівській області кореспонденту УНІАН підтвердили інформацію про те, що співробітники Служби безпеки встановили і затримали зловмисника.

За інформацією прес-служби СБУ у Львівській області, ним виявився 16-річний місцевий житель, студент одного з львівських коледжів. Також встановлено, що він ще 14 вересня здійснив перше повідомлення про псевдозамінування супермаркету «Арсен» у Львові. Наступного дня хлопець повідомив про «замінування» вже двох супермаркетів у Львові та залізничного вокзалу.

Сьогодні «жартівника», який завдав значних збитків своїми повідомленнями, було встановлено та затримано. Затриманого, згідно із законодавством, передано міліції.