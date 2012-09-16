СБУ затримала «жартівника», який «замінував» аеропорт, вокзал і супермаркети

15:03, 16 вересня 2012
Суспільство
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Львівські правоохоронці затримали зловмисника, що зробив хибне повідомлення про «вибухівку» в аеропорту.

Фото donbass.ua

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, сьогодні, 16 вересня, близько 11.00, на телефон оперативної служби «102» надійшло анонімне повідомлення про те, що в приміщенні Львівського аеропорту ім. Данила Галицького закладено вибуховий пристрій.

У результаті проведення оперативних заходів, особу, яка повідомила про «замінування» аеропорту, було затримано.

В управлінні СБУ у Львівській області кореспонденту УНІАН підтвердили інформацію про те, що співробітники Служби безпеки встановили і затримали зловмисника.

За інформацією прес-служби СБУ у Львівській області, ним виявився 16-річний місцевий житель, студент одного з львівських коледжів. Також встановлено, що він ще 14 вересня здійснив перше повідомлення про псевдозамінування супермаркету «Арсен» у Львові. Наступного дня хлопець повідомив про «замінування» вже двох супермаркетів у Львові та залізничного вокзалу.

Сьогодні «жартівника», який завдав значних збитків своїми повідомленнями, було встановлено та затримано. Затриманого, згідно із законодавством, передано міліції.

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