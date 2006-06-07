Інфляція за підсумками року може становити 10-11%

Враховуючи динаміку, що склалася, інфляція за підсумками 2006 року може становити 10-11%, навіть у разі підвищення комунальних тарифів і цін на енергоносії.

«Стабільний розвиток сільського господарства і зважена і прогнозована політика уряду щодо подолання негативних наслідків газового шоку і бюджетної політики, а також сприяння загальному позитивному інвестиційному клімату може дати змогу утримати інфляцію в межах 10-11% за підсумками року, навіть за підвищення комунальних тарифів і цін на енергоносії» - відзначив у розмові з кореспондентом УНІАН експерт Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» Микита МИХАЙЛИЧЕНКО.

Він також додав, що після стрімкого уповільнення інфляції за підсумками січня-квітня, в травні зростання споживчих цін на 0,5% можна порівняти з інфляцією за аналогічний період минулого року (0.6%). При цьому, як і передбачалося, істотний вплив на індекс споживчих цін (ІПЦ) мали тарифи природних монополій і ціни на енергоресурси.

Експерт відзначив, що в травні, перш за все, зросли ціни на послуги (з 14.6% до 17.8% в річному вимірюванні) у зв`язку з подорожчанням комунальних послуг (на 8.4%), а також ціни на пальне, що, на думку М.МИХАЙЛИЧЕНКА, є результатом зростання світових цін. Ці чинники, у свою чергу, спровокували прискорення порівняно з попереднім роком темпів зростання цін на непродовольчі товари (з 2.5% до 2.7% (травень 2005 р. до травня 2006 р.).

М.МИХАЙЛИЧЕНКО вважає, що тиск на ІПЦ з боку вищезгаданих чинників найближчим часом збережеться.

Він також наголосив, що в травні ціни на продовольчі товари втримали ІПЦ від прискорення. При цьому найбільше подешевшало м`ясо - за рахунок відновлення пропозиції через зростання внутрішнього виробництва і різке скорочення імпорту до Росії.

Як відзначив експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Віталій КРАВЧУК, доволі незначне зростання цін за підсумками минулого місяця, в основному обумовлене, зниженням цін на продукти тваринництва, а також на цукор і картоплю і помірним зростанням цін на решту с/г продуктів і непродовольчих товарів. «Саме це уповільнення зростання цін на продовольчі товари перекрило вплив підвищення тарифів на газ і електроенергію: ціни на електроенергію, воду, газ і тепло збільшилися на 20,6% (травень 2006 року до травня 2005 року), - відзначив експерт.

Він також вважає, що зростання цін на сільськогосподарські продукти за відсутності «різких» дій з боку уряду, наприклад, з обмеження на ввезення до України м`яса, залишиться доволі низьким. При цьому інших підвищень тарифів, окрім як на пасажирські перевезення, урядом на червень не заплановано, що дає підставу припустити, що інфляція в червні буде помірною, відзначив експерт.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні в грудні 2005 року становила 0,9%, загалом за підсумками року - 10,3%.

У листопаді 2005 року Міністерство економіки прогнозувало в 2006 році зростання ВВП на рівні 5,8-7%, інфляцію - на рівні 9-11,5%. У січні 2006 року відомство відкликало свій прогноз для перегляду і в середині березня погіршило прогноз інфляції в 2006 році до 11,4-11,6%.

При формуванні Держбюджету на 2006 рік Кабінет Міністрів виходив з прогнозу зростання ВВП в 2006 році 7%, показника інфляції - 8,7%.