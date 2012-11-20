Історик: колишні республіки СРСР вважають цей період колоніальним

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав директор Інституту загальної історії РАН Олександр Чубар’ян під час круглого столу на тему: «Про протидію спробам фальсифікації історії народів на шкоду інтересам Росії», що відбувся у Раді Федерації РФ.

«Зараз у країнах - колишніх республіках Радянського Союзу завершився певний етап. Усі ці країни, які займаються пошуком своєї національної ідентичності, видали багатотомні історичні публікації і завершили видання підручників для середньої школи. У концептуальному плані всі ці підручники без винятку, окрім збалансованішого підходу в Україні, прийняли формулу про те, що їх існування у складі Російської імперії і Радянського союзу характеризується як колоніальний період», - сказав О.Чубар’ян.

Він підкреслив, що Росія повинна враховувати такі тенденції і створювати свої праці, які об'єктивно описуватимуть ці події.

При цьому історик зазначив, що за радянських часів була теорія «найменшого зла» стосовно кавказьких республік, згідно з якою у них не було альтернативи, окрім приєднання до Російської імперії.

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За словами О.Чубар’яна, треба показувати, що одержали ці республіки, увійшовши до складу Російської імперії, а потім Радянського Союзу.

«Вони долучилися до світової економічної системи, одержали багато економічних, політичних і культурних речей. Змогли розвивати свою автономію. Повсюди були створені національні кадри», - сказав він.

Відповідаючи на питання УНІАН, О.Чубар’ян уточнив, що зближення позицій України і РФ з історичних питань відбулося за останні два роки.

При цьому він упевнений, що це не варто пов'язувати з діяльністю міністра освіти і науки України Дмитра Табачника.

«Я подивився останні українські підручники, там цього (колоніального сприйняття входження до Російської імперії і СРСР - УНІАН) немає. Підручники, видані за останні два роки. Певні зрушення в українських підручниках є», - сказав О.Чубар’ян.

При цьому він зазначив, що продовжують існувати і «больові точки».

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За його словами, це стосується періоду існування Київської Русі, де знайдено консенсус між українськими і російськими істориками, що це стародавня держава стала основою для формування трьох цивілізаційних народностей. Проте така думка викликає «підозріле ставлення» в Білорусі, де «не дуже хочуть вважати Київ матір'ю цивілізації для білоруського народу». Крім того, залишається неоднозначним для істориків приєднання України до Росії в 1654 році, діяльність Центральної ради в Україні в 1917-1919 роках, а також сприйняття українського національного руху в роки Великої Вітчизняної війни.

Він нагадав, що кілька місяців тому вийшов у світ посібник для вчителів історії «Росія і Україна. На перехрестях історії». Зараз готуються ще дві частини, які будуть видані до кінця наступного року, де висвітлюватимуться і гострі періоди історії.

«Тут робиться спроба зблизити наші точки зору з українськими колегами», - сказав О.Чубар’ян.