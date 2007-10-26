Черновецький дав дах Генпрокуратурі

Київська міська рада постановила, що 10% загальної площі у 9 нових житлових будинках у Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах столиці, що передаються інвестором Головному управлінню житлового забезпечення КМДА, будуть надані працівникам Генеральної прокуратури України, які перебувають на квартирному обліку в районних держадміністраціях.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено на пленарному засіданні сесії 25 жовтня. Підготовлений Постійною комісією Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та поданий на затвердження проект рішення підтримали 67 депутатів, троє проголосували проти.

Згідно з рішенням, Генпрокуратурі передано квартири у будинках за адресами: у Голосіївському районі - вул. Горького (Антоновича), 74-78; на перетині вул. Іллі Еренбурга та Жилянської; на перетині вул. Антоновича та Володимиро-Либідської; у Печерському районі – на бульв. Дружби народів, 14-16; у пров. Лабораторному, 7; пров. Виноградному, 4; на вул. Кіквідзе, 20-22; у Шевченківському районі – на перетині вул. Олеся Гончара та Михайла Коцюбинського; на вул. Студентській, 2.

У документі зазначається, що рішення підготовлено у зв’язку зі зверненням Генпрокуратури від 11 червня цього року.

Голова Постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Володимир ПРИСЯЖНЮК (фракція «Наша Україна») зауважив, що всі вищезазначені майданчики для здійснення будівництв були виділені депутатами Київради різних скликань спеціально для забезпечення житлом працівників прокуратур різних рівнів. Зважаючи на те, що власних коштів для будівництва в прокуратур немає, вони залучали до цього інвесторів. Згідно з рішенням, Київрада звільняє цих інвесторів від 10% відрахувань місту на користь Генпрокуратури. Він нагадав також про закон України про прокуратуру, відповідно до якого місцеві органи влади зобов’язані забезпечувати житлом працівників прокуратури, які знаходяться в черзі на його отримання. Причому, підкреслив В.ПРИСЯЖНЮК, мова йде про пільгове забезпечення житлом, а саме позачергове. Він також сказав, що аналогічні рішення Київрада неодноразово приймала і щодо виділення квартир співробітникам СБУ, судів, МВС та інших відомств, які мають такі ж пільги.

У свою чергу, представник фракції Блоку Віталія Кличка Володимир БОНДАРЕНКО зазначив, що вважає за необхідне відмінити практику відведення земельних ділянок Генпрокуратурі, оскільки, за його словами, у столичних підрозділах цього відомства невеликі черги на отримання житла, водночас вони отримують велику кількість земельних ділянок, в результаті чого ділянки «передаються так званим бізнес-інвесторам». «Це є фактично комерційна діяльність, - впевнений В.БОНДАРЕНКО. – Нам треба давати квартири прокурорським співробітникам, а не землю в Києві, якою вони потім далі оперують на свій розсуд».

Коментуючи сьогоднішнє рішення, він висловив упевненість, що варто було б продати ці дорогі квартир у престижних районах і купити на виручені кошти дешевші квартири, але при цьому їх було в 2-3 рази більше, що зрушило б чергу.

У рішенні не вказується загальна площа житла, яку передано співробітникам Генпрокуратури, а також немає даних про квартирні черги в районах та по місту взагалі щодо зазначеної категорії пільговиків. В той же час, за інформацією В.ПРИСЯЖНЮКА, зокрема в Печерському районі міста на отримання житла в черзі стоїть 13 працівників прокуратури, здебільшого це молоді спеціалісти.

Як повідомляв УНІАН, учора, 25 жовтня, напередодні пленарного засідання сесії Київради голова фракції БЮТ Тетяна МЕЛІХОВА та депутат цієї фракції Юрій ДМИТРУК висловили переконання, що рішення про передачу житла Генеральній прокуратурі України, яке планувалося прийняти на засіданні сесії, може бути розплатою за нереагування на незаконні земельні рішення від 1 жовтня.

У свою чергу, заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає, що рішення Київради про передачу Генпрокуратурі житла можна тлумачити як хабар столичної влади цьому відомству.