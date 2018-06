Мільярдер Трамп може купити газету New York Times

Про це повідомляє в середу видання New York Magazine з посиланням на неназване джерело. Як відзначає РІА Новости, при цьому ніяких деталей про переговори між Трампом і сім'єю Сульцбергера (Sulzberger), що володіє контрольним пакетом акцій газети, поки не повідомляється. Представники The New York Times і самого Трампа відмовилися коментувати ситуацію.

Як відзначає видання, чутки про можливу зміну власника The New York Times ходять вже давно. Серед можливих покупців називали, зокрема, мера Нью-Йорка Майкла Блумберга (Michael Bloomberg). При цьому з повідомлення неясно, чи йде мова про покупку знаменитого газетного бренду або всієї мультимедійної видавничої компанії The New York Times Company, яка контролює, крім самої нью-йоркської газети, видання The International Herlad Tribune і The Boston Globe, їх інтернет-сайти і популярні мобільні додатки. Створена в 1851 як регіональне видання, газета The New York Times на сьогоднішній день є одним із найпопулярніших і впливових видань у світі. Сім'я Сульцбергера володіє газетою з 1896 року.