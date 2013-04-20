До Севастополя ввійшли військові кораблі шістьох країн

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

У період із 16 по 18 квітня кораблі на шляху до Севастополя провели низку навчань, зокрема, з відображення повітряної обстановки, маневрування, буксирування, передачі вантажів на ходу, відбиття атаки швидкісної малорозмірної цілі, з контролю цивільної авіації, опитування та догляду судна, тренування з моніторингу та контролю судноплавства та інші.

У Севастополі моряки Військово-Морських Сил Збройних Сил України зустріли і забезпечили швартування корвета ВМС Болгарії «Решительни», патрульного катера ВМС Грузії «Сухумі», великого десантного корабля Чорноморського флоту Росії «Новочеркасск», фрегата ВМС Румунії «Макеларіу», фрегата ВМС Туреччини «Хейбельяда» та морського тральщика ВМС України «Черкаси» біля причалу бухти Курина.

Згідно програмі забезпечення візиту, відбулася протокольна зустріч командувача ВМС ЗС України віце-адмірала Юрієя Іл’їна з командування з’єднання кораблів Blakseafor. Керівник виду Збройних Сил України висловив задоволення станом розвитку дружніх відносин в рамках угоди Blakseafor.

«Blakseafor є дуже важливою угодою, її практична реалізація сприяє підтриманню миру і стабільності в Чорноморському регіоні», - зазначив командувач ВМС ЗС України під час зустрічі.

Командир оперативного з’єднання Blakseafor капітан 1 рангу Хакан Гюнеш (Турецька Республіка), у свою чергу, підкреслив важливість співпраці військових моряків задля зміцнення дружніх стосунків і набуття досвіду взаємодії.

Протокольна зустріч також відбулася в Севастопольській міській державній адміністрації.

Екіпажі кораблів Blakseafor протягом перебування в Севастополі матимуть змогу оглянути визначні місця міста, а 20 та 21 квітня, з 14.00 до 18.00, кораблі з’єднання Blakseafor будуть відкриті для відвідування мешканцями та гостями Севастополя.

Як планується, 23 квітня міжнародне оперативне з’єднання залишить порт Севастополь з метою здійснення інших заходів, передбачених планом активації.

Довідка УНІАН. Багатонаціональне з’єднання військово-морського співробітництва Blakseafor є військово-морським (корабельним) з’єднанням «за викликом», створеним відповідно до «Угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва», підписаної 2 квітня 2001 року в Стамбулі (Туреччина). Основними завданнями Blakseafor є проведення операцій з пошуку та рятування, проведення гуманітарних операцій, боротьба з мінною загрозою, здійснення операцій щодо захисту навколишнього середовища, обмін візитами доброї волі та інші завдання, погоджені країнами-учасницями.

Квітнева активація 2013 року є двадцять першим розгортанням військово-морського з’єднання.

У 2013 році ВМС ЗС України, як планується, будуть втретє приймати командування з’єднанням Blakseafor, що здійснюється за ротаційним принципом.