Автори Генплану Одеси розповіли про її майбутнє як мегаполіса

Автори Генерального плану розглядають Одесу як багатофункціональне місто-регіон. Про це заявив директор київського інституту «ДІПРОград» Юрій БІЛОКІНЬ, який виступив на обговоренні Генплану розвитку міста в Одеській міській раді.

У документі визначена зона спільних інтересів міста і області - від Григорівського до Сухого лиманів, яка буде основою для створення міста-регіону. Її основне призначення – рекреація.

За словами головного проектувальника Тетяни НЕСВІТ, „авторська група бачить Одесу як вузловий центр Євроазіатського транспортного коридору, головний контактний центр Причорноморського регіону. „У міста є значний потенціал розвитку, - наголосила вона, - зараз близько 2 тис. га (11%) площ вільні від забудови. Це перш за все - землі в районі полів фільтрації, селища Котовського, аеропорту, Ленселища, Жевахової гори і аеродрому Шкільний».

Автори Генплану вважають, що потрібно здійснити винесення за межі міста підприємств нафтохімічного комплексу, заміну морально і фізично застарілого житла, раціональніше використовувати території Одеського морського торгового порту - від Морвокзалу до мису Ланжерон. «Розвиток морського порту тут неприпустимий», – наголосила Т.НЕСВІТ. - У цьому районі необхідно спорудити міжнародний туристичний центр, а поряд здійснити намивання острова в Одеській затоці».

На 200-гектарній площі колишніх полів зрошування планується створити ландшафтний парк, неподалік - великий житловий комплекс «Хаджибеївський». Причому багатоповерхові будівлі, на думку авторів Генплану Одеси, становитимуть 92% всієї житлової забудови в місті - додатково буде споруджено близько 11 млн. квадратних метрів житла. Житлові центри планується розташувати в районі залізничного вокзалу і вздовж Люстдорфської дороги.

Архітектор Василь МИРОНЕНКО, депутати Олександр КОРОБЧИНСЬКИЙ, Вячеслав КРУК, Микола БОРОВСЬКИЙ та інші, які взяли участь в обговоренні документа, підтримали представлений проект Генплану в цілому. Дискусійним залишилося лише питання, що перспективніше – організація підземного і надземного транспорту або намивання острова, через який можна пустити пасажирські маршрути в об`їзд центральної частини міста.

Після внесення деяких уточнень проект Генплану буде представлено на громадське обговорення, потім на експертизу, а в лютому, за словами директора інституту «ДІПРОград» Ю.БІЛОКОНЯ, планується його обговорення й ухвалення на сесії Одеської міської ради.