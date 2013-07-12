Головне за день: огляд топ-новин

Україна може компенсувати збитки від спецмита на авто членам СОТ

Україна запропонувала членам Світової організації торгівлі , які висловили претензії з приводу введення Україною спецмит на імпорт автомобілів, виробити механізм компенсації для мінімізації втрат.

Росія вперше розсекретила дані про запаси нафти та газу

Обсяг запасів нафти в РФ на 1 січня 2012 року складав 17,8 мільярда тонн, газу - 48,8 трильйона кубометрів за категорією АВС1; за категорією С2 запаси нафти оцінюються в 10,9 мільярда тонн, газу - в 19,6 трильйона кубометрів.

Cейм Польщі відмовився назвати Волинську трагедію геноцидом

Головна законодавча палата Польщі, Сейм, на своєму засіданні в п'ятницю відмовилася назвати Волинську трагедію - найкривавіший польсько-український конфлікт - "геноцидом" поляків. натомість Сейм назвав Волинську трагедію "етнічною чисткою з ознаками геноциду".

В Україні призупинили видачу прав із чіпами: водії скаржаться на ціну

У Департаменті ДАІ повідомили, що видача чіпованих прав припинена спецпостановою Кабміну на невизначений термін через часті скарги громадян. Найбільше нарікань у громадян викликала ціна посвідчень нового зразка: права подорожчали зі 198 до 250 гривень.

У Миколаєві - збройний напад на інкасаторів

В Миколаєві скоєно збройний напад на інкасаторське авто: двоє нападників й одного з інкасаторів було вбито. Пізніше у справі про напад на інкасаторів з'явилося четверте вбивство - під Зайчівськом знайшли тіло таксиста з простреленою головою. За даними джерел, один з нападників виявився колишнім оперуповноваженим управління Служби безпеки України в Миколаївській області.

Через врадіївську справу звільнили начальника міліції Миколаївщини

За недоліки в організації діяльності підпорядкованого підрозділу з органів внутрішніх справ звільнено начальника УМВС Миколаївської області Валентина Парсенюка, його заступника та начальника кадрового підрозділу УМВС.

Сноуден попросив притулку в Росії й пообіцяв не шкодити США

Колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден на зустрічі з правозахисниками заявив, що просить політичного притулку в Росії.