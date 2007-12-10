У Запоріжжі під час будівництва мосту впав 100-тонний кран: жертв немає

У неділю, близько 10-ї години ранку на будівництві автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі сталася аварія – перекинувся на бік гусеничний кран вантажопідйомністю 100 тонн. Жертв і потерпілих немає.

Як розповів кореспондентові УНІАН головний інженер генпідрядника будівництва ВАТ «Мостобуд» Юрій ШАПІРОВСЬКІЙ, нині в Запоріжжі працює комісія з розслідування події у складі представників котлонагляду Запорізької області; мостозагону №122, який виконував роботи; управління механізації – власника крана; генпідрядника, якого представляє заступник голови правління «Мостобуду» – керівник запорізького будівництва Іван ОЛЬХОВИК.

На будівництві магістралі цей кран зібрав вже 144 балки завдовжки 33 метри і вагою близько 62 тонн кожна. У прольоті, де сталася аварія, за допомогою цього ж крана вже змонтовано 5 балок. Під час монтажу 6-ї, при повороті, кран поволі перекинувся на бік.

«Ми розглядаємо три робочі версії причин: втома металу, людський чинник і, можливо, в результаті дощів і мокрого снігу могло підмити одну з плит, на якій стояв кран», - пояснив Ю. ШАПІРОВСЬКИЙ. - Детальніший і остаточний аналіз причин аварії ми чекаємо від комісії за декілька днів. Вжито заходів для виключення таких подій надалі».

Співбесідник УНІАН повідомив, що є технічні висновки про справність крана і на його експлуатацію на цьому будівництві, видані запорізьким котлонаглядом. «Такі крани проходять щорічний огляд. Черговий, за графіком, – у березні 2008 року» - прокоментував він.

Наразі відомо, що механізми крана – лебідки, двигун, нижня частина і «гусачок» стріли не пошкоджені. Пошкоджена лише середня частина стріли. Орієнтовна вартість ремонту – від 12 до 14 тисяч гривень. Генпідрядник виконає ремонт своїм коштом.

«Найголовніше – ніхто з людей не постраждав. На дільниці, де сталася аварія, вже працює інший – 75-тонний кран. Туди ж ми відправили кран з Києва вантажопідйомністю 100 тонн. У вівторок до вечора він прибуде в Запоріжжя. В середу роботи продовжаться в повному обсязі двома кранами. Тому на графіці будівництва мосту аварія не позначиться. В цілому, «Мостобуд» випереджає річний план виконання робіт майже на 2 мільйони гривень», - додав Ю. ШАПІРОВСЬКИЙ.

За словами головного інженера компанії, кран, що вийшов з ладу, буде відновлений за 2-3 тижні. У спеціалізованій лабораторії «просвітять» метал пошкодженої стріли, визначать його втому. Ця ж лабораторія вивчить стан лебідок. Після ремонту будуть проведені випробування, кран одержить відповідний огляд і повернеться на будівництво.