Адвокати назвали середню «ціну питання» в українських судах

На думку правозахисника Едуарда Багірова, половина рішень у наших судах ухвалюються за винагороду. «Не всі судді хабарники. Але в кожному суді є 2-5 суддів, які виносять будь-які рішення. Вони і визначають цінову політику на цьому ринку» , - говорить Багіров.

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За словами адвоката Тетяни Монтян, середня ціна справ, якими зараз завалені суди - $ 2 тис, пишуть «Вести».

«За звичайну справу в районному суді доведеться викласти $1,5-2 тис., в апеляційних - $3-5 тис. кожному судді. Ну, а у Вищому на дрібниці не розмінюються і беруть по -крупному. Це може доходити і до мільйонів» , - говорить Монтян.

За словами Багірова , від ДТП можна відкупитися за $ 5-20 тис. , від великого шахрайства, наприклад , з будівельною аферою - від $ 100 тис.

Адвокати кажуть , що спіймати суддю на хабарі не так вже й легко. «Якщо суддя ні з ким не свариться у себе в суді, не має конфліктів з вищестоящими судами, то він спокійно ділиться здобиччю і творить, що хоче. А якщо суддів публічно ловлять на хабарі - це не що інше, як внутрішні розборки» , - вважає адвокат Тетяна Монтян.

Передавати винагороди можуть тільки надійні люди. «Це перевірені адвокати, родичі, хороші друзі. До речі, замість грошей можуть просто передавати цінні папери або права на землю або в бізнесі» , - каже Багіров. «Також є люди , які працюють по конкретних судам, заносять туди гроші. Їх не бояться і довіряють. А самі гроші в конвертах в наш час тільки розумово відсталі передають, зараз це роблять за допомогою електронних платежів, через картки», - додає Монтян.

Судді на правах анонімності скаржаться , що брати гроші їх змушує злиденність, мовляв зарплати в них «лише» в 3 рази вищі , ніж середні в країні. «Ми на скріпки, папір, ксерокс, конверти, ручки та інше скидаємося з власної кишені. Іноді за свій рахунок доводиться і кабінет ремонтувати , щоб люди не лякалися. Зараз зарплата у нас 10-12 тис. грн. Але для родини це не так багато» , - скаржиться суддя одного з райсудів .