Біля Миколаєва сіло на мілину іноземне судно з пшеницею
12:20, 15 грудня 2007Суспільство
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Потрібні плавкран і баржа
О 18.15 13 грудня на річці Південний Буг у зоні відповідальності Дніпро-Бузького морського торгового порту біля Миколаєва та села Велика Корениха сіло на мілину судно “Lada 2005” з вантажем пшениці.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, судно перебуває під прапором Коморських островів, перевозило 5100 тонн пшениці. Постраждалих і забруднення навколишнього середовища немає.
Для зняття з мілини планується часткове розвантаження судна із залученням плавкрану та баржі. Ситуація перебуває під контролем Одеського Морського координаційного аварійно-рятувального центру МНС.
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