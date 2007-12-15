Біля Миколаєва сіло на мілину іноземне судно з пшеницею

О 18.15 13 грудня на річці Південний Буг у зоні відповідальності Дніпро-Бузького морського торгового порту біля Миколаєва та села Велика Корениха сіло на мілину судно “Lada 2005” з вантажем пшениці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, судно перебуває під прапором Коморських островів, перевозило 5100 тонн пшениці. Постраждалих і забруднення навколишнього середовища немає.

Для зняття з мілини планується часткове розвантаження судна із залученням плавкрану та баржі. Ситуація перебуває під контролем Одеського Морського координаційного аварійно-рятувального центру МНС.