У Києві відкрили міст через Гавань (фото)

У понеділок у Києві відкрили міст через Гавань. Це перший зданий в експлуатацію об`єкт унікального комплексу Подільського мостового переходу через Дніпро.

«Новий міст - наш новорічний подарунок киянам і гостям столиці, - розповів кореспондентові УНІАН заслужений будівельник України, голова наглядової ради ВАТ «Мостобуд» Володимир ПРОДІВУС. - Подібний об`єкт у Києві не відкривали з 1990 року».

Міст відкривається за графіком. В першу чергу, тому що ми як генпідрядники працюємо у повному взаєморозумінні із замовником - столичними властями, додав В. ПРОДІВУС. Міст через Гавань на 4,5 кілометра скоротить «пробки» для тих, хто їде з центру міста на Оболонь і Московський міст. На всьому маршруті не запланований жоден світлофор. Сьогодні відкрито і нову ділянку автошляху по Набережно-Рибальській вулиці з трьома підземними переходами. В кінці наступного року здамо естакаду на Набережно-Хрещатицькій - тобто рух в місці дорожньої розв`язки з мостом через Гавань стане швидкісним і дворівневим, по 3 смуги в кожному напрямку. До цього часу автотранспорт у бік Оболоні рухатиметься двома смугами.

«Чому цей міст не побудували раніше? - Ніби сам у себе запитав київський мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який взяв участь у відкритті моста. І сам же відповів: - Тому що колишня влада не мала грошей, а ми - Київська адміністрація - ці гроші сьогодні різними каналами здобуваємо. Бюджет наступного року у нас буде 23-25 мільярдів гривень, а прийняли ми його - 5,7 мільярда. «Будівництво мосту і Набережно-Рибальської дороги коштувало 331,2 мільйона гривень. Розглядається можливість пуску автобусного маршруту мостом через Гавань. Причому курсувати тут будуть тільки нові автобуси європейського зразка».

«Під час будівництва застосовано багато найсучасніших технічних новинок, - роз`яснив В. ПРОДІВУС. - Зокрема, автомобілісти відразу відчують комфортність їзди «оксамитовим» покриттям, виконаним за європейськими технологіями з новітнього матеріалу, - так званого, гус-асфальту».

На запитання УНІАН відносного термінів завершення будівництва всього комплексу Подільського мостового переходу в столиці В. Продівус відповів: «Поставлено завдання: здати міст через Дніпро у 2010 році. «Мостобуд» у такі терміни вкладеться. Ми підібрали команду висококласних фахівців, вистачає і техніки, і відповідальності. Головне, щоб не було форс-мажорів і інших перешкод, які від мостобудівників не залежать. Ви про них знаєте: я маю на увазі об`єкти, які належить прибрати з траси будівництва. Це, в першу чергу, дачі на Русанівських садах, гуртожиток «Лєнкузніци», деякі портові будови, завод «Ремдизель». Рішення цих питань - у компетенції столичної міської влади».

Рух мостом через Гавань відкрито. Першими разом з мером і мостобудівниками за новим маршрутом автобуса №53 проїхали журналісти.

Довідка УНІАН. Спочатку моста через Гавань, естакади і нової ділянки Набережно-Рибальської дороги в проекті Подільського мостового переходу не було - ніхто і припустити не міг такого стрімкого зростання автотранспорту в столиці. Рішення про доопрацювання проекту і пуску цих об`єктів як першочергових прийнято міською владою, щоб розвантажити транспортний потік між центром Києва, жилмасивом Оболонь і Московським мостом. За розрахунками експертів, до кінця 2008 року, після завершення будівництва цього комплексу, пропускна спроможність моста через Гавань складе близько 40 тисяч автомобілів на добу.

Всього на цій ділянці Подільського мостового переходу буде 3 нових мостових споруди - Косий міст (по ходу основного напряму - для автотранспорту і метро); Паралельний (для забезпечення дорожньої розв`язки з Косим мостом); Гаванський (для відведення транспорту з Подолу - у бік Оболоні). Доля нині існуючого старого моста на Рибальський острів поки не визначена. Існує 2 варіанти: старий міст укріплять, і він використовуватиметься виключно як пішохідний, або його розберуть.

Генпідрядник на будівництві Подільського мостового переходу ВАТ «Мостобуд» - лідер серед мостобудівних організацій в Україні і країнах СНД. За більш ніж 60-років компанією побудована більшість мостів в Україні, зокрема, у Києві - міст Метро, імені Патона, Парковий, Дарницький, Московський і Південний, мостові споруди на автобані Київ-Одеса і в інших регіонах країни. Добре відома марка мостобудівців у ближньому і далекому зарубіжжі - в російському Заполяр’ї, на БАМі, у В`єтнамі, Лівані, Анголі, Сірії, Туреччині, Афганістані, Чехії, Фінляндії.

Стрімке відродження компанії почалося у 2003 році з приходом нових інвесторів. В порівнянні з 2002 роком сьогоднішній «Мостобуд» у 9 разів збільшив об`єми робіт, що виконуються власними силами, за цей же період майже вдвічі зросла кількість тих, що працюють, а середня заробітна плата (зокрема, в регіонах) збільшилася в 3 рази і практично зрівнялася зі столичною. Акціонери «Мостобуда» активно інвестують інноваційні технології і оновлення технопарку компанії.

Також «Мостобуд» є генпідрядником на будівництві ще однієї позакласної (надвеликої і надскладної) мостової споруди - автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі.