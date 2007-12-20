Штрафи за керування автомобілем у нетверезому стані зростуть у сотні разів?
15:37, 20 грудня 2007Суспільство
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Пукшин розказав про 30 балів
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента з правових питань Ігор ПУКШИН.
Він зазначив, що завершено роботу над розробкою пакету законопроектів щодо безпеки дорожнього руху, і найближчим часом вони будуть передані на розгляд Верховної Ради.
За словами І.ПУКШИНА, передбачається диференціація штрафів, зокрема, деякі штрафи будуть збільшені в десятки, а деякі в сотні разів за порушення правил дорожнього руху.
Також серед нововведень - механізм нарахування штрафних балів, і якщо водій набере 30 балів, він може бути позбавлений права керувати транспортним засобом, сказав І.ПУКШИН.
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