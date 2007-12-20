На українсько-словацькому кордоні збудовано вантажний термінал

На Закарпатті в пункті пропуску “Ужгород” збудовано вантажний термінал.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби, у зв’язку з цим 19 грудня на українсько-словацькому кордоні відбулося засідання керівного комітету з реалізації проекту Програми технічної допомоги Євросоюзу “Тасіs” та Державної комісії з прийняття в експлуатацію вантажного комплексу пункту пропуску “Ужгород”.

За даними митників, цей об’єкт зводився словацькими будівельниками 16 місяців. На будівництво терміналу Єврокомісією виділено 3 млн. євро.

Наразі споруджено вантажну ділянку пункту пропуску, двоповерхову будівлю, де будуть розміщені всі контролюючі суміжні служби, комплекс з митного оформлення вантажного транспорту з пропускною спроможністю до 500 вантажівок на добу. На сьогодні пропускна спроможність становить до 180 каміонів.

За словами начальника Ужгородської митниці Михайла ПОРАДИ, крім коштів Євросоюзу, за рахунок бюджетних коштів Держитслужбою України та Ужгородською митницею виконано роботи з капітального будівництва об’єктів митної інфраструктури на загальну суму 5 млн. грн. Це, зокрема, будівництво зовнішніх інженерних мереж, електропостачання, газопостачання, телефонізація до вантажного терміналу.

Водночас, за даними Держмитслужби, у зв’язку з незакінченням будівництва під’їзної дороги, як з українського, так із словацького боку, введення в експлуатацію вантажного терміналу переноситься на травень 2008 року. Необхідні кошти для будівництва шляху (1,1 км) Служба автомобільних доріг в Закарпатській області отримала лише наприкінці року. Зараз шляховики проводять інтенсивні роботи з будівництва під’їзної дороги, зазначають митники.

Між тим в пункті пропуску "Ужгород" найближчим часом розпочнеться реконструкція існуючих об’єктів митної інфраструктури з пропуску пасажирського автотранспорту. Наразі пропускна спроможність легкових автомобілів становить 2,5 тис., після реконструкції очікується вдвічі більше. Загальна вартість будівельних робіт становить близько 12 млн. євро, повідомили в ДМСУ.