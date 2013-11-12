Вартість проїзду в міському транспорті Києва можуть підвищити до 3 грн – проект розпорядження

З текстом документу «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 листопада 2009 року № 1277 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху» можна ознайомитись на офіційному веб-порталі КМДА.

Цим же розпорядженням визнано таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14 січня 2013 року № 27 «Про встановлення вартості разового квитка на проїзд міською електричкою та єдиного проїзного квитка «Міська електричка – трамвайні маршрути №4, 5, спеціальні автобусні маршрути № 59,60,61 та тролейбусний маршрут № 28», зареєстроване у Головному управлінні юстиції у місті Києві 29 січня 2013 року за № 7/999.

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Таким чином, кияни сплачуватимуть за одну поїздку 3 грн як в наземному, так і підземному муніципальному транспорті: автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, а також метрополітені, міській електричці.

Як повідомляв УНІАН, Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов поставив завдання перед підлеглими профільними службами вирішити всі необхідні питання для того, щоб розпочати впровадження нової системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, як наземному так і метрополітені, з 1 січня 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Попов наголосив на засіданні Колегії КМДА, де відбулася презентація переваг та етапів впровадження «Єдиного квитка».

Як зазначалося, наразі КМДА веде роботу щодо узгодження нової методики розрахунку вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, оскільки «існуюча методика не передбачає знижки при покупці великої кількості поїздок».

Водночас на колегії наголошувалося на збитковості роботи комунальних підприємств “Київський метрополітен” та “Київпастранс”, їх потребу в чималих дотаціях з місцевого бюджету.

«У нас дуже складні питання, пов’язанні з завершенням бюджетного року, перш за все підприємства “Київпастранс”: виплата заробітної плати і нормальне функціонування взагалі. І метрополітен, дякую їм, що вони стабільно працюють, також сьогодні з останніх сил і потуг дотягують до кінця 2013 року. Якщо ми складемо ті цифри, які ми надаємо як дотацію двом підприємствам, плюс додамо, те що в них на кінець року буде як збиток, то виходить 1 млрд. 260 млн. Це те, що треба взяти з бюджету і віддати. І це щоб вивести ці підприємства на нуль, на беззбитковість. А ми ще говоримо про перспективу розвитку... Щороку ми в ці два підприємства приблизно 500-600 млн. вкладаємо на їх розвиток. Тобто загалом десь 2 млрд. просто візьми і додатково віддай. Це не тому що шикуємо, а просто щоб кінці з кінцями зв’язати», - сказав Попов.

За його словами, нові механізми оплати проїзду вже давно успішно реалізуються в столицях європейських країн і цей досвід треба просто адаптувати до особливостей України.

“Нам рано чи пізно треба переходити на сучасні механізми, сучасні підходи. Це не простий процес, не простий етап. Але час прийшов приймати рішення і ми його обов’язково сьогодні презентуючи приймаємо. Чи зможемо вийти на 1 січня з реалізацією цього масштабного проекту — покаже час, бо є певна праця, яку ми повинні пройти — узгодження з урядом, в розробці самої тарифної політики, яку теж треба обговорити, провести слухання і таке інше. Технічне переоснащення - це дуже велике питання за масштабністю. Тому будемо ставити за мету - 1 січня перехід на цю систему. Якщо будемо десь запізнюватись, будемо відтерміновувати. Але поки що, моя пропозиція, орієнтуватися на початок наступного 2014 року”, - сказав голова КМДА.

Він запевнив, що весь механізм нової системи оплати спрямований на те, щоб захистити людей, які користуються неодноразовим квитком. “Це як правило жителі нашого міста”, - підкреслив Попов.

Найвигідніші квитки, за його словами, будуть на найбільший термін (на рік). “Відразу ціна зменшується і практично буде на тому рівні приблизно, якщо рахувати 1 поїздку, як сьогодні, а в деяких випадках і менша”, - сказав Попов.

Конкретні цифри щодо вартості проїзних квитків в рамках нової системи КМДА зможе оприлюднити після затвердження нової методики розрахунків.

За словами профільного заступника голови КМДА Михайла Костюка, нова система запрацює не одразу, а буде так званий перехідний період.

«З нового року голова поставив завдання, щоб електронний квиток був запущений. Фахівці наполягають, щоб була дослідна експлуатація, тобто період адаптації. За цей період можливо адаптувати до належних умов діючі системи контролю, зробити ревізію і якщо потрібно добавити нові системи контролю. Я думаю, що реальний механізм електронного наскрізного розрахунку і нова система оплат може працювати з середини 2014 року. Тобто як мінімум пів року буде так званий розгінний період», - сказав він в інтерв’ю журналістам після засідання Колегії.

24 вересня газета ”Вести” з посиланням на проект тарифної революції в столиці і власні відповідні розрахунки написала, що проїзд у київському метро після Нового року обійдеться в 5 грн.

26 вересня голова Київської міської держадміністрації Попов назвав некоректною озвучену в ЗМІ вартість проїзду в міському пасажирському транспорті в 5-6 грн після впровадження нової системи оплати .

”У нас немає поки що точної ціни квитка. Озвучені в інтернеті цифри у 5-6 гривень некоректні. Зараз наше завдання - затвердити механізм на рівні Кабміну, а вже після цього почнемо рахувати і стверджувати”, - сказав Попов.

Він розповів, що новий принцип оплати проїзду ґрунтується на електронному єдиному квитку, який дасть змогу, купивши один квиток, їздити на будь-якому комунальному громадському транспорті. “Буде диференційована система - квиток на один день буде дорожчий, аніж якщо купити на півроку, кожен зможе знайти свою економію. Нині люди платять 8-10 грн , щоб з пересадками проїхати на роботу і назад, а так вони заплатять удвічі менше. Ми хочемо захистити киян, яким буде вигідно купувати такий квиток” , - заявив Попов.

За його словами, для пенсіонерів проїзд залишиться безплатним.

Попов зазначив, що перехід на нову систему оплати за проїзд дасть змогу позбутися «зайців» і зайвої витрати грошей.