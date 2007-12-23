На Прикарпатті відкрили меморіальну дошку В’ячеславу Чорноволу

У Снятині Івано-Франківської області сьогодні відкрили меморіальну дошку Герою України В’ячеславу Чорноволу з нагоди 70-річчя від дня його народження.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Снятинській райдержадміністрації.

Священики трьох конфесій - Української Греко-католицької церкви, Української православної церкви Київського патріархату та Римо-католицької церкви - освятили меморіальну дошку.

Ініціювали виготовлення меморіальної дошки видатному політику і громадському діячеві, засновнику Народного Руху України В.Чорноволу НРУ і районна організація «Січ Покуття».

У церемонії відкриття меморіальної дошки взяли участь керівники місцевих органів влади, представники політичних партій і громадських організацій району, жителі Снятина.

Автором меморіальної дошки є скульптор Василь ВІЛЬШУК.

Сьогодні о 15.00 в Івано-Франківському в обласному музично-драматичному театрі ім.Івана Франка з нагоди 70-річчя В.Чорновола, яке відзначається 23 грудня, відбудеться урочиста академія «Я б обрав життя, яке прожив…».

У цьому заході візьмуть участь голова облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК та голова обласної ради Ігор ОЛІЙНИК, народні депутати України, лідери політичних партій та громадських організацій.