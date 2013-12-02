Україна сподівається одержати від ЄС кредити на 10 мільярдів євро – Арбузов

Україна розраховує одержати від Європейського Союзу кредитні лінії на суму 10 млрд євро і розробити "дорожню карту" щодо підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Про це перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов повідомив в інтерв'ю телеканалу ICTV в неділю.

Він зазначив, що ще у вересні розмір такого кредиту міг би становити 3-5 млрд євро, проте через зміни ситуації необхідність у коштах збільшилася.

"Приблизно у вересні я подавав розрахунки, нам достатньо було 3-5 млрд євро - це та сума, яка б дала можливість нас підтримати, щоб запустити модернізацію і почати працювати... Сьогодні криза поглибилася, треба знову зробити розрахунки і вийти на якусь суму, але це не сума 160 млрд євро”, - зазначив Арбузов.

При цьому він припустив, що розмір суми може становити 10 млрд євро.

“Це 10 млрд євро, можливо. Тай то, ми просили кредитні лінії: коли прийде час повертати, ми повернемо", - сказав він.

Кажучи про необхідність розробки «дорожньої карти», Арбузов зазначив: «Кінець цієї карти і буде початком Угоди про асоціацію».

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю телеканалу «Інтер» заявив, що Європейський Союз погодився вести переговори про надання Україні фінансової допомоги для модернізації економіки під стандарти, що діють в ЄС. При цьому прем'єр зазначив, що сума коштів, необхідних Україні на модернізацію в розмірі до 160 євро на 10 років, є результатом мінімальної оцінки.

На тему: МЗС Польщі: ЄС не може стати для України тим, чим Росія для Білорусі

Інститут досліджень і прогнозування НАН України на чолі з академіком Валерієм Гєєцем визначив суму в 160 млрд євро, яка необхідна для модернізації економіки України під умови Євросоюзу, виходячи з витрат на таку ж модернізацію Польщі, Чехії, Словаччини і Угорщини в період з підписання ними угоди про асоціацію до отримання членства в ЄС, розрахованих на душу населення.

У ЄС розмір суми викликав здивування. Європейський комісар з розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле назвав її необґрунтованою і спекулятивною.

Президент України Віктор Янукович заявив в інтерв'ю українським телеканалам, що Київ не змінює курс на євроінтеграцію, але підписання Угоди з ЄС можливо лише тоді, коли Україна буде економічно до цього готова, коли вдасться домовитися з ЄС про «нормальні» економічні умови. За його словами, пропозиції ЄС про надання фіндопомоги після підписання угоди з МВФ у розмірі 610 млн. євро – принизливі.

Довідка УНІАН. 21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію з ЄС, яку планувалося підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства», що викликало акції громадянського протесту по всій країні.

29 листопада у Вільнюсі Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС.

У ніч з 29 на 30 листопада спецпідрозділ «Беркут» розігнав акцію на Майдані Незалежності в Києві, що спровокувало наймасштабніші акції громадянського протесту в історії України з участю понад півмільйона людей у столиці і проведенням мітингів в інших великих містах країни.