Тимошенко знайшла гроші від продажу «Криворіжсталі»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО знайшла гроші від продажу металургійного комбінату «Криворіжсталь» і 6 млрд. грн. з них направила на погашення заощаджень вкладників Ощадбанку СРСР.

Про це вона заявила 27 грудня в програмі «Я так думаю» на телеканалі «1+1»

«Я знайшла гроші від «Криворіжсталі». Ви ж не думайте, я ж так не залишаю питання просто, і ми ці гроші направили на повернення заощаджень людям вже в цьому бюджеті», - заявила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що 25 млрд. грн. не можуть зникнути як голка в стозі сіна.

Кошти від продажу підприємства, за словами прем`єра, були розсереджені по казначейських рахунках, частина з них пішла на покриття дефіциту бюджету минулих років, частина - на покриття дефіциту Пенсійного фонду.

«А те, що залишилося, ми знайшли і направили на повернення заощаджень... Це 6 млрд. грн.», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь» за 24,2 млрд. грн. (4,79 млрд. дол. США). Стартова ціна пакета склала 10 млрд. грн. 28 жовтня Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу.

На сьогодні громадськості невідомо, наскільки раціонально і на що саме були витрачені кошти, які надійшли до держбюджету від продажу меткомбінату.

«Арселорміттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції на Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції.

Майже 90% продукції комбінат поставляє на експорт.

18 липня 2006 р. компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні Arcelor Mittal є світовим лідером металургійної галузі, що працює більш ніж у 60 країнах світу.