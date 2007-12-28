Київрада передала під забудову 40 га із зелених зон міста
Частина проектів рішень не була оприлюднена
Київська міська рада передала під забудову понад 40 га земель із зелених зон міста.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були прийняті в четвер, 27 грудня, на пленарному засіданні сесії Київради.
Зокрема, згідно з рішеннями, на вул. Мінській Оболонського району у Пуща-Водицькому лісництві Святошинського лісопаркового господарства 28,6 га землі виключено з категорії земель лісогосподарського призначення та віднесено до земель рекреаційного призначення та запасу житлової і громадської забудови. Земля передана ТОВ «Хокейний клуб «Сокіл Київ» у довгострокову оренду на 15 років для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу з льодовим стадіоном і адміністративної будівлею.
З внесенням змін до Програми зеленої зони столиці виключено з категорії зелених територій та передано до фонду громадської забудови земельні ділянки:
- площею 2,2 га лісових площ у Дніпровському лісництві (біля об’їзної дороги м.Бровари у Дніпровському районі столиці). Землю передано ТОВ «Будівельні технології ГРУП» в оренду на 10 років для будівництва готелю з ресторанним комплексом;
- площею 3,9 га також біля об’їзної дороги м.Бровари у Дніпровському районі столиці. Землю передано ТОВ «Будівельні технології ПЛЮС» для будівництва житлових будинків, об’єктів соціальної інфраструктури, господарських будівель тощо;
- площею 2,9 га озеленених територій біля Дарницького струмка на житловому масиві Позняки-Західні. Земля (в складі земельної ділянки загальною площею 3,68 га) передається в оренду на 30 місяців КП «Житлоінвестбуд-УКБ» для будівництва багатоповерхової автостоянки.
Також прийнято рішення про виведення з території садибної забудови земельної ділянки площею 0,14 га та передачі її під забудову на вул. Редутній, 16-а у Печерському районі. Земля передається у спільне користування приватним особам для будівництва та експлуатації торгово-офісного комплексу.
Крім того, прийнято рішення про виведення з фонду зелених зон земельної ділянки у сквері на вул. Глибочицько-Соляній у Шевченківському районі (перетин вул. Глибочицької та Лук’янівської). Земля передається в оренду на 1 рік фізичній особі для будівництва офісно-торговельного центру. Таким чином, зелена зона скверу зменшиться на 0,05 га.
В межах прибережної захисної смуги річки Десенка у Деснянському районі земельну ділянку площею 0,12 га передано під будівництво спортивно-оздоровчого комплексу, що будуватиме дочірнє підприємство «Спортивно-оздоровчий комплекс «Автомобіліст». Згідно з рішенням Київради, загалом підприємство отримало в оренду на 10 років для реалізації свого проекту земельну ділянку площею 2,85 га на березі р.Десенка.
Точної інформації щодо площі, виведеної з зелених зон, немає, оскільки значна частина розглянутих Київрадою проектів рішень не була оприлюднена.