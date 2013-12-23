Головне за день: огляд топ-новин

На Новий рік в Україні буде плюсова температура

На Новий рік на українців чекає тепла погода. Згідно з інформацією Гідрометцентру, на Новий рік на південному сході України буде плюсова температура, можливі дощі, а на решті території країни очікуються невеликий сніг та легкий мороз.

Альохіна з групи Pussy Riot вийшла на свободу

Учасниці панк-групи Pussy Riot Надія Толоконникова і Марія Альохіна, засуджені на два роки ув`язнення за хуліганство в храмі Христа Спасителя, потрапили під президентську амністію.

Валенса: Янукович хитрий, він добре "грає" з Росією та ЄС

Перший Президент посткомуністичної Польщі Лех Валенса похвалив Президента України Віктора Януковича за "добру гру" з Європейським Союзом та Російською Федерацією

"Президент (України Віктор Янукович) добре грає: витягує, що можна, від Росії, та все одно знає, що буде у Європі", - сказав Валенса.

Близько 2,5 тисяч осіб продовжують акцію протесту на Майдані

На столичному Майдані Незалежності сьогодні вранці перебувало близько 2,5 тис. мітингувальників. Ніч на Майдані минула спокійно. Протестувальники змінили нічну зміну і готувалися до чергового дня: розпалювали багаття, готували каву та чай.

Також сьогодні активісти Євромайдану пікетували Окружний адміністративний суд Києва на знак підтримки адміністративного позову нардепа Юрія Дерев’янка до міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка про визнання незаконною бездіяльності суб’єкта владних повноважень.

Крім того, народні депутати від «Батьківщини» Андрій Кожем'якін, Віталій Ярема, Геннадій Москаль та депутат від УДАРу Микола Паламарчук зареєстрували у Верховній Раді України проект закону про внесення змін до Закону України "Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України" (№3784), яким фактично передбачається удвічі скоротити чисельність МВС за рахунок "Беркуту".

Сьогодні ж о 15.30 народний депутат Андрій Парубій збирав всіх охочих з Майдану, аби прибрати у Маріїнському парку, з якого поїхали учасники Антимайдану, і де лишилося багато сміття.

Опозиція зібралася продовжити оренду Будинку профспілок ще на місяць - народний депутат від “Батьківщини”, комендант Будинку профспілок Степан Кубів вже підготував відповідні документи.

Водночас черкаський Євромайдан відмовляється від щоденного режиму, бо "Черкащина спить". На думку організаторів, 100-300 людей, які щодня збираються в Черкасах на Євромайдан, не та кількість, на яку влада може звернути увагу.

Янукович остаточно "амністував" євромайданівців

Президент Віктор Янукович підписав закон «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань».

Азаров завтра вирушить до Москви

У вівторок, 24 грудня, у Москві прем’єр-міністр України Микола Азаров візьме участь у засіданні вищого органу управління Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану - Вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав, а також, можливо, зустрінеться з прем’єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.

У Медведєва розповіли, про що він завтра говоритиме з Азаровим

Прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова уряду РФ Дмитро Медведєв у ході зустрічі у вівторок у Москві обговорять ключові питання двосторонньої співпраці, а також великі російсько-українські проекти.

Росія озвучила гарантії непідписання Україною Угоди з ЄС через три місяці

Росія завжди зможе вимагати повернення позики у 15 млрд доларів від уряду України - надання цих коштів оформлене за найжорсткішими юридичними процедурами, заявили в уряді РФ.

Україна розмістила євробонди на 3 млрд дол. на 2 роки за ставкою купона 5%

Україна 20 грудня 2013 року випустила єврооблігації на 3 млрд дол. з терміном погашення у 2015 році і ставкою купона 5%, повідомляє інформаційне агентство Cbonds.

За інформацією агентства, папери були продані за ціною 100% від номіналу з дохідністю 5%. Організатором розміщення виступив «ВТБ Капітал». Як повідомляється, приватне розміщення облігацій номіналом 200 тис. дол. проведено на Ірландській фондовій біржі. Дата початку нарахування купона встановлена 24 грудня, виплата купона проводитиметься двічі на рік. Погашення облігацій заплановане на 20 грудня 2015 року.

Фюле: Загроза банкрутства України не пов'язана з Угодою про асоціацію

Загроза фінансового банкрутства України ніяк не пов'язана з Угодою про асоціацію, а ЄС і далі готовий допомогти Україні фінансово, проте лише з реалізацією угоди про асоціацію після її підписання

Донецький губернатор пропонує підписати політичну асоціацію з ЄС без ЗВТ

Голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький вважає оптимальним для України в кризовій ситуації, що склалася сьогодні, підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом без зони вільної торгівлі

Герега підписала розпорядження про скликання 24 грудня засідання Київради

Сьогодні заступник Київського міського голови – секретар Київради Галина Герега підписала розпорядження про скликання 24 грудня пленарного засідання сесії Київради з метою термінового розгляду нагальних питань забезпечення життєдіяльності столиці.

Український фільм "Параджанов" не отримає Оскар

Український фільм Олени Фетісової і Сержа Аведікяна "Параджанов" не увійшов у шорт-лист номінантів на здобуття премії.

«Укроборонпром» має намір вивести танк Т-64 на міжнародний ринок

Танк Т-64 повністю розроблений на території сучасної України, і раніше за кордон не поставлявся.

«Реалізація проекту з Т-64 має відкрити нову сторінку в історії як «Укроборонсервісу», так і в цілому «Укроборонпрому». Є упевненість в успіху цього продукту, який перевершує багато аналогів за критерієм «ціна-якість», - заявив директор «Укроборонсервісу» Сергій Микитюк.

Суд повернув звання міліціонеру, який зґвалтував кийком затриманого (відео)

Сьогодні, 23 грудня, Апеляційний суд Донецької області повернув звання лейтенанта екс-дільничному інспектору Петровського районного відділення міліції міста Донецька Руслану Сутковому, який був засуджений до 10 років за зґвалтування кийком затриманого

Міліція закрила справу проти солістки Національної опери Абдулліної

Шевченківське райуправління міліції Києва закрило кримінальне провадження, відкрите проти солістки Національної опери Катерини Абдулліної за некоректні висловлювання. «Провадження закрили наприкінці листопада», - зазначила прес-офіцер міліції Шевченківського району Наталія Калиновська.