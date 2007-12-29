Учені створили негормональні протизаплідні пігулки для чоловіків

Американські учені розробили негормональний протизаплідний препарат для чоловіків. Новий засіб, який слід приймати один раз на день, був успішно випробуваний на мавпах, повідомляє Лента.руз посиланням на Daily Mail.

Препарат під назвою CDB-4022 діє на ранній стадії дозрівання сперматозоїдів. Перевагою препарату є відсутність побічних ефектів, характерних для гормональних засобів, а також повністю оборотна дія.

Фахівці з дослідницької компанії Bioqual разом з ученими з Університетів Піттсбурга і Ілінойса випробували новий протизаплідний засіб на мавпах. Одна група самців щодня протягом тижня приймала CDB-4022, інша – плацебо.

Через деякий час концентрація сперматозоїдів почала знижуватися, і через 17 днів тварини були визнані безплідними, повідомили дослідники. За їх словами, прийом препарату не викликав видимих побічних ефектів. Учені також відзначили, що через чотири місяці після його відміни у мавп повністю відновилася здатність до запліднення.

Новий засіб для чоловіків позбавить їх подруг від необхідності приймати гормональні препарати, що підвищують ризик раку грудей і сприяють розвитку тромбозу, відзначають дослідники. На їх думку, пігулки можуть стати альтернативою існуючим способам чоловічої контрацепції, зокрема вазектомії. Клінічні випробування нового засобу почнуться в найближчому майбутньому.

Передбачається, що препарат застосовуватиметься переважно постійними парами, у яких жінка готова перекласти відповідальність за оберігання від вагітності на свого партнера. В майбутньому учені планують вдосконалити препарат, скоротивши прийом пігулок до одного разу на тиждень, повідомила керівник дослідження Шері Хілд (Sheri Hild).