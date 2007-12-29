Сьогодні Тимошенко розкаже українцям про найцікавіше

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні, 29 грудня, о 21.15 виступить на Першому національному каналі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ю.ТИМОШЕНКО.

За даними прес-служби, в ефірі телеканалу прем’єр-міністр поінформує про розмір зарплат і пенсій, про повернення втрачених заощаджень. Також Ю.ТИМОШЕНКО повідомить, як допомагатиме держава дітям війни і родинам з дітьми та чого чекати селянам від нового уряду.