Сьогодні Тимошенко розкаже українцям про найцікавіше
15:02, 29 грудня 2007Суспільство
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Зарплати, пенсії, повернення втрачених внесків
Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні, 29 грудня, о 21.15 виступить на Першому національному каналі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ю.ТИМОШЕНКО.
За даними прес-служби, в ефірі телеканалу прем’єр-міністр поінформує про розмір зарплат і пенсій, про повернення втрачених заощаджень. Також Ю.ТИМОШЕНКО повідомить, як допомагатиме держава дітям війни і родинам з дітьми та чого чекати селянам від нового уряду.
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