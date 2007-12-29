Віфлеємський вогонь запалав в Івано-Франківську

Віфлеємський вогонь миру запалав урочисто сьогодні опівдні в Івано-Франківську.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні опівдні в Кафедральному соборі святого Воскресіння Української греко-католицької церкви пройшла урочиста Літургія з нагоди передачі Віфлеємського Вогню Миру пластунами міста.

У заході взяли участь представники місцевої влади, громадських та релігійних організацій, вірні церкви та всі бажаючі отримати символ добра і любові у свою оселю.

Віфлеємський Вогонь Миру громаді Івано-Франківська привезли представники Пласту - Національної скаутської організації України. Після спільної молитви з духовенством УГКЦ пластуни запалили свічки та лампадки всіх присутніх Вогнем з Віфлеєму. Вогонь також рознесли по усіх церквах міста, сиротинцях, лікарнях, у будинки престарілих та одиноких людей.

Традиція передавати Віфлеємський вогонь в Україні у церкви існує 7 років. У Віфлеємі перед Різдвом скаути запалюють вогонь і розповсюджують його по всьому світові.

До України Вогонь Миру польські пластуни передали 20 грудня.

Віднині кожен івано-франківець може запалити від Віфлеємського вогню свою свічку. Запалювати його потрібно до святої вечері - 6 січня. Відтак, підтримувати вогник до кінця Різдвяних свят.

Довідка УНІАН. Віфлеємський Вигонь Миру постійно горить у Віфлеємі, в церкві, яка стоїть на місці народження Ісуса Христа. До Європи Вогонь з Віфлеєму привозять літаком австрійські скаути, а вже з Відня він мандрує із рук у руки цілою Європою. Вперше у церемонії передачі Вогню для представників Європи участь взяли і представники України.

Цей Вогонь - символ любові і миру, які Христос приніс на землю. Щороку він мандрує по світу, долаючи кордони і єднаючи християн в часі Різдва Христового.