МЗС не рекомендує українцям їздити в Пакистан

Міністерство закордонних справ України рекомендує українським громадянам тимчасово утриматися від поїздок до Пакистану у зв’язку з загостренням ситуації у цій країні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України з посиланням на інформацію Посольства України в Ісламській Республіці Пакистан, після загибелі 27 грудня колишнього прем’єр-міністра та лідера опозиційних сил Пакистану Беназір Бхутто різко загострилася внутрішня ситуація в Пакистані.

За інформацією посольства, воєнізовані поліцейські загони Пакистану приведено в підвищений стан бойової готовності, оголошено найвищий ступінь терористичних загроз.

В столиці країни м.Ісламабад протягом доби спостерігались масові виступи населення та безладдя. Армійсько-поліцейськими підрозділами заблоковано центральні вулиці міста, вживаються заходи з метою наведення правопорядку.

Інформація про постраждалих громадян України внаслідок останніх подій у Пакистані до Посольства не надходила.

Посольство України в Ісламській Республіці Пакистан продовжує стежити за подальшим розвитком ситуації в країні.