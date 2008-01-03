У Донецьку знову горіла шахта ім.Засядька

У Донецьку на шахті імені О.Засядька під час ліквідації пожежі ніхто не постраждав.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, вчора о 21.12 на горизонті 1235 метрів в тупиковій виробці конвеєрного ходка східної похилої лави пласта M3 виникла пожежа. Пласт небезпечний щодо вибухів вугільного пилу і самозагорання.

У момент аварії в аварійній виробці людей не було, загалом у шахті працювали 334 людини. З небезпечних ділянок було екстрено виведено на поверхню 54 людини. Під час евакуації ніхто не постраждав.

Прибулі на шахту чотири відділення гірничорятувальників приступили до ліквідації пожежі. Сьогодні о 1.35 відділення гірничорятувальників виявили вогнище пожежі. До 2.10 вогнище було ліквідовано і аварійні роботи на горизонті завершено.

У даний час на шахті одне відділення рятувальників продовжує вести контроль шахтної атмосфери. Загалом у шахті працюють 265 гірників.