Туреччина повністю заборонила куріння в громадських місцях

Парламент Туреччини прийняв законопроект про повну заборону куріння в громадських місцях.

Законопроект забороняє куріння в місцях розваг, зокрема, в кафе і в ресторанах, на стадіонах, в усіх видах транспорту, зокрема, у таксі, поїздах, а також рекламу тютюнових виробів, їх показ у фільмах, серіалах і в музичних кліпах.

За порушення закону про заборону куріння передбачений штраф до 4,3 тисячі доларів. Так, тільки за кинутий на вулиці недопалок або пачку з-під сигарет порушникові доведеться викласти 18 доларів, пише газета “Радикал”, називаючи прийнятий закон революційним.

"Завдяки закону, ми зможемо жити, не отруюючи себе тютюном. Необхідно проводити в суспільстві роботу з обгрунтування заборон і обмежень, а також масову кампанію пропаганди здорового способу життя. В іншому разі всі благі зусилля властей виявляться марними", - підкреслює “Радикал”.

У Туреччині з 1997 року діє закон про заборону куріння в офісах, якщо число його співробітників перевищує четверо осіб, у спортивних центрах і установах, що надають медичні, освітні і культурні послуги, а також на повітряному транспорті.

До розробки нового закону турецьких законодавців спонукала сумна статистика: щороку в 65-мільйонній Туреччині від хвороб, спричинених курінням, помирає близько 160 тисяч людей. За офіційними даними місцевого міністерства охорони здоров`я, близько 40% турків віком 15 років і старше є курцями, споживаючи в день близько 17 мільйонів пачок сигарет.

Законопроект буде направлений на затвердження президентові Туреччини, і після його схвалення набуде чинності з моменту публікації в урядовій офіційній газеті.