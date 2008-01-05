У Коломиї за життя встановили пам’ятник сотнику УПА

У місті Коломия Івано-Франківcької області за життя встановлено пам’ятник сотнику УПА Мирославу СИМЧИЧУ, який саме сьогодні святкує свій 85-й день народження.

Як передає кореспондент УНІАН, гранітний, заввишки майже 3 метри пам’ятник відкрито на проспекті В’ячеслава Чорновола рівно опівдні в присутності більше 100 осіб, у тому числі й самого М.СИМЧИЧА, його двох синів і п’ятьох внуків.

На пам’ятнику, виготовленому скульптором Романом ЗАХАРЧУКОМ, написано з одного боку: «Мирославу СИМЧИЧУ», а з другого - «Борцям за незалежність України».

Як заявив під час урочистого мітингу лідер Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентське братство» Олег ЯЦЕНКО, легендарний сотник УПА М.СИМЧИЧ разом зі своєю сотнею УПА розгромив у 1945-му цілу каральну дивізію НКВД, відому злочинами проти людяності, винищенням цивільного населення та депортацією в Сибір кримськотатарського народу і народів Кавказу.

За словами О.ЯЦЕНКА, саме М.СИМЧИЧУ сотні тисяч українців завдячують тим, що було зірвано сталінський план їх депортації до Сибіру, адже «розвідці СИМЧИЧА вдалося перехопити і взяти під контроль радіограми військ НКВД в Карпатах, заманити в гори і без жодних втрат для повстанців знищити основні сили дивізії на чолі з генералом Дергачовим, якому Сталін доручав проведення депортацій мирного населення та цілих народів».

Лідер «Студентського братства» закликав Президента України Віктора ЮЩЕНКА присвоїти звання Героя України політв’язню Мирославу СИМЧИЧУ, який 32 повоєнних роки провів за тюремними гратами (М.СИМЧИЧА тричі ув’язнювали, востаннє він вийшов на волю під час горбачовської «перебудови») а ім’я СИМЧИЧА увічнити в назвах вулиць та площ українських міст, що вже було зроблено у його рідному селі - Березові.

Ініціатором та меценатом встановлення пам’ятника став Герой України, депутат Івано-Франківсткої облради Василь ТКАЧУК.