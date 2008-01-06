Тимошенко вітає українців з Різдвом

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітала українців з Різдвом Христовим.

“Від щирого серця хочу привітати вас із величним і улюбленим святом українського народу - Різдвом Христовим”, - йдеться у вітанні прем’єра, розміщеному на Урядовому порталі.

“Віфлеємська зірка, яка засяяла на небосхилі понад двох тисяч років тому, сповістила про прихід у наш світ Сина Божого.

З того часу людство відзначає цей день як свято оновлення та очищення, духовного зростання, а особливо – надії. Саме надія на краще майбуття рятувала сотні років український народ, змушувала підніматися з колін”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, ця надія потрібна і зараз, “коли наша влада нарешті стала демократичною і консолідованою та рішуче очищується”. “Господь нам знову дарує шанс стати високодуховним, заможним, європейським народом. Для цього лише потрібна надія та любов”, впевнена прем’єр.

“Нехай маленький Ісус, народжений у яслах, дарує кожному з нас любов і щирість, здоров’я та сили, щастя та наснагу.

Бажаю вам відзначити це величне християнське свято у теплому родинному колі. Душевних гараздів і смачної куті”, йдеться у вітанні Ю.ТИМОШЕНКО.