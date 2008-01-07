Вінницяобленерго віддала містові свій дитсадок... разом з витратами

Енергопостачальна компанія "Вінницяобленерго" з початку року передала у комунальну власність Вінниці свій відомчий дитячий садок, утримання якого обійдеться бюджету міста в 1,7 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомило управління у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницького міськвиконкому.

Згідно повідомлення, в 2007 році батьківська плата за послуги дитсадка складала 380 грн. на місяць: 220 грн. - абонплата, 7 грн./день - харчування. Це був найдорожчий садочок у місті. ВАТ АК «Вінницяобленерго» планувало збільшити плату до 700 грн., з чим батьки не погоджувалися. З Нового року садочок буде фінансуватися з міського бюджету. Видатків на утримання дошкільного навчального закладу складуть 1,7 млн. грн. Плата батьків за харчування дитини буде складати від 3 до 4,5 грн./день.

Нині у садочку працює 13 груп, в яких виховується 268 дітей. Колектив ДНЗ складається з 73 працівників, з них - 34 педагога. Садочок працює в 12-годинному режимі з 4(5) разовим харчуванням. На базі ДНЗ працює центр вивчення іноземних мов.

Як повідомляв УНІАН, Виконавчий комітет Вінницької міської ради планує до кінця 2008 року повернути у комунальну власність міста 5 будівель дитячих садочків, які зараз знаходяться в оренді у комерційних структур. Це дозволить на 50% зменшити чергу дітей на відвідини дошкільних установ. На сьогодні вона становить понад 600 осіб.