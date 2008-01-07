Триває ліквідація пожежі на шахті в Донецьку

На шахті ім. Калініна (ДП „Донецька вугільна енергетична компанія”) в Донецьку продовжується ліквідація пожежі, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, пожежа виникла 6 січня в 07:25 на горизонті 740 метрів. На той момент під землею працював 21 гірник, усі вони самостійно вийшли на поверхню. Жертв і постраждалих немає.

Станом на 7 січня силами 8 відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому проводиться гасіння пожежі. Для забезпечення життєдіяльності шахти залучені 14 гірників.