Різдвяне вітання Президента України

На Різдво Президент України Віктор ЮЩЕНКО побажав Україні злагоди, процвітання і справжнього, великого поступу.

Про це йдеться в Різдвяному вітанні глави держави, розміщеному на його сайті.

В.ЮЩЕНКО у Святий Різдвяний вечір побажав співвітчизникам вам добра.

“Хай відійдуть і полишать нас щоденні труднощі і проблеми. На дворі – Різдво і його вітає і йому радіє світ. Наше найбільше щастя – сказати один одному добре слово, щоб відчути найважливіше: ми – одна, велика українська родина”, - говорить Президент.

“Зі світлим настроєм я звертаюся до кожної нашої сім’ї – дай Боже вам щастя, достатку і тепла. Я прошу і бажаю, щоб кожен з нас сказав сьогодні слова найглибшої вдячності батькам, які дали нам життя і вклали у наші серця свою любов. Я щиро зичу, щоб кожен з нас мовив слова любові і відданості усім рідним і коханим людям. Найважливіші і найтепліші слова сьогодні ми кажемо нашим дітям, яким передаємо віру у свято Різдва – свято народження надії на щасливе майбутнє. За українським звичаєм, за Різдвяним столом кожен господар віншує своєму дому злагоду, добробут і порозуміння поміж усіма родинними - різними, але такими рідними - характерами. Злагоди, процвітання і справжнього, великого поступу я бажаю Україні”, - йдеться у вітанні глави Української держави.

За його словами, “йдуть Україною святкові вертепи, даруючи звістку, що Син Божий народився. Ця звістка несе мир і радість нашому дому. Жодна лукава сила, я певен, вже не сховає від нас Різдвяний місяць. Якщо ми віримо, що на цій землі живе великий і люблячий народ, то, безперечно, зуміємо розчистити своє небо, свій шлях, свою долю для доброго життя”.

“З глибокою шаною я прошу прийняти від мене і від моєї родини найкращі побажання, які кажемо усім вам, дорогі співвітчизники, усім українським сім’ям і всьому нашому народові. Дай Боже, щоб світла сила Різдвяного свята зміцнила, згуртувала і благословила усіх нас. Смачної вам куті і веселого святкування. Чудо збувається - Христос народився. Славімо Його”, - завершив Президент.