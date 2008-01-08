Тривають пошуки 8 моряків з судна, яке затонуло в Азовському морі

Тривають пошуки 8 зниклих моряків судна "Ванесса" (прапор Болгарія), яке затонуло 3 січня під час шторму у південній частині Азовського моря.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, на борту судна всього перебувало 11 осіб (10 членів екіпажу та лоцман - громадянин України), з них одну особу врятовано та двох осіб було знайдено без ознак життя.

О 7.55 5 січня у районі коси Арабатської стрілки поблизу с.Солоне пошуковою групою МНС у прибережній смузі (25 м від берега) було виявлено рятувальний пліт без людей.

Пошуки зниклих членів екіпажу проводяться у прибережній смузі північної частини Керченського півострова у цілодобовому режимі. За добу обстежено близько 130 км берегової смуги. До пошукових робіт залучено 92 особи і 13 одиниць автомобільної техніки. Повітряну розвідку здійснював вертоліт Мі-8 МНС, але через сильний туман подальше використання вертольота було недоцільним.

У МНС у цілодобовому режимі працює оперативна група.