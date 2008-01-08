Держпромнагляд радить Тимошенко продати шахту ім.Засядька

14:33, 08 січня 2008
Суспільство
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Інакше загроза вибухів збережеться

Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держпромнагляд) вважає за доцільне переглянути договір з орендарями підприємства «Шахта ім. О.Засядька».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Держпромнагляду Сергій СТОРЧАК сьогодні під час наради у прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з питань підбиття результатів роботи тимчасової робочої комісії з вирішення проблемних питань постраждалих і сімей загиблих шахтарів на шахті ім. Засядька, а також урядової комісії з розслідування причин аварії на цій шахті.

«Орендна форма власності не забезпечує належного рівня промислової безпеки і проведення гірничих робіт», - сказав С.СТОРЧАК.

За його словами, Держпромнагляд пропонує включити до акту урядової комісії з розслідування причин аварії на шахті ім. Засядька доручення Фонду державного майна спільно з Міністерством юстиції та Міністерством вугільної промисловості переглянути договір оренди для забезпечення промислової безпеки.

С.СТОРЧАК відзначив позитивні зміни у сфері підвищення безпеки праці на вугледобувних підприємствах, переданих у приватну власність.

«У нас дійсно є позитивні приклади, коли після приходу на шахти приватного власника картина щодо промислової безпеки радикально змінюється. Це підприємства «Павлоградвугілля», «Краснодонвугілля», «Арселор Міттал» і Миколаївський глиноземний завод», - пояснив С.СТОРЧАК.

Голова Держпромнагляду уточнив, що на шахті ім. Засядька з 3 січня 2008 року введено особливий режим державного нагляду. «Це обумовлено тим, що ми не впевнені в тому, що такі ситуації не повторяться», - зазначив С.СТОРЧАК.

Він повідомив, що чергове засідання урядової комісії з розслідування причин і ліквідації наслідків аварій на шахті ім. Засядька відбудеться 11 січня. За словами С.СТОРЧАКА, на цьому засіданні планується розглянути остаточний варіант акту щодо причин аварії.

 

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