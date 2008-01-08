Тимошенко покарає тих, хто хімічив з зарплатами на шахті Засядька

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наполягає на проведенні розслідування фактів порушення трудового законодавства на орендному підприємстві «Шахта ім. Засядька» при нарахуванні зарплат шахтарям на основі заниженої мінімальної заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час наради з питань підведення підсумків роботи тимчасової робочої комісії з вирішення проблемних питань постраждалих і сімей загиблих шахтарів на шахті ім. Засядька, а також урядової комісії з розслідування причин аварії.

«Ми маємо проаналізувати сам факт такого порушення, і щоб буквально ви взяли три дні і підготували довідку для уряду, яка відповідальність і хто має нести відповідальність за те, що шахтарям рентабельної шахти нараховується заробітна плата на основі заниженої мінімальної заробітної плати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр зажадала притягнення винних до відповідальності «найрадикальнішим чином».

«Ми ухвалюватимемо рішення і звертатимемося до всіх необхідних державних органів, щоб притягнути до відповідальності тих людей, які порушували трудове законодавство», - сказала вона.