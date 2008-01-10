Експерт: до керівництва ПЕК повертаються великі газові трейдери минулого

Спроба відкликати ліцензію на постачання природного газу у ЗАТ «УкрГаз-Енерго» свідчить про наміри перерозподілити фінансові потоки у сфері ПЕК.

Таку думку висловив сьогодні журналістам керівник Центру енергетичних досліджень Костянтин БОРОДІН.

За його словами, «зараз до керівництва паливно-енергетичним комплексом повертаються представники колишніх великих газових трейдерів, які визначали політику в галузі в другій половині 90-х років. Це «ЄЕСУ», «Інтергаз», «ІТЕРА» та «Індустріальний союз Донбасу». Нездатність самостійно імпортувати газ для поставок усередині країни вони намагатимуться компенсувати «адміністративним» перерозподілом ресурсів, які імпортує «УкрГаз-Енерго». З їх боку це цілком прогнозований крок, який подаватиметься «під соусом» лібералізації внутрішнього ринку газу».

Водночас, експерт висловив сумніви, що Національна комісія регулювання електроенергетики відкличе ліцензію імпортера «хоч би через свою, хоч і формальну, незалежність від Кабміну».

«Швидше за все, йдеться про спробу урізати об`єми прямих поставок споживачам. Причому самі обмеження напевно залежатимуть від «зговірливості» «УкрГаз-Енерго» в перерозподілі обсягів поставок на користь обраних трейдерів. При такому сценарії, незалежно від статусу і форми власності «внутрішніх» посередників, вартість імпортованого палива для споживачів зросте», – вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерело в Міністерстві палива та енергетики, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила міністру палива та енергетики Юрію ПРОДАНУ, голові правління НАК «Нафтогаз України» Олегу ДУБИНІ і голові Національної комісії регулювання електроенергетики України Валерію КАЛЬЧЕНКУ розглянути можливість скасування ліцензії ЗАТ «УкрГаз-Енерго» на постачання природного газу за нерегульованим тарифом.

Співрозмовник агентства не надав інших подробиць, зазначивши, що «може йтися як про повне скасування ліцензії, так і про обмеження обсягів постачань».